Nejčtenější německý týdeník Der Spiegel varoval před úspěchem ĽSNS ve volbách. Prý může otřást demokracií na Slovensku

V článku se píše, že Slovenská republiky byla po dlouhou dobu, i zásluhou úspěšného ekonomického vývoje, považováno za příklad povedené západní integrace. Takovým časům ale již nejspíše odzvonilo, jelikož tato „fasáda vzorové země“ dostala před dvěma lety první trhliny. Der Spiegel tím naráží na vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která dle jeho mínění odhalila skutečné poměry na Slovensku.

„Vedoucí členové levicově populistické strany Směr zjevně za dobu u vlády spletli dohromady široce rozvětvený korupční systém,“ píše německý týdeník.

Tento systém se dle něj skládal z politiků, byznysmenů a lidí pohybujících se na hraně zákona. Navíc kvůli masivním protestům musel ze svého postu odejít tehdejší premiér Robert Fico , který tento systém zosobňoval jako nikdo jiný.

Proč na to ale týdeník poukazuje? Tvrdí, že se Směr-SD po této zkušenosti propadl v průzkumech veřejného mínění. Zmiňuje i to, že se novou prezidentkou stala Zuzana Čaputová a chvíli to vypadalo, že šok z vraždy posílí především Evropě nakloněné síly. Opak byl však pravdou.

Extrémní pravice sílí?

Německé médium si stojí za tím, že je liberální opozice rozhádaná a nejednotná, což prý prospívá zejména extrémní pravici vedené dvaačtyřicetiletým politikem Mariánem Kotlebou, straně ĽSNS. A právě šéf tkotlebovců zastává antisemitský a xenofobní náhled na svět.

„Svým voličům servíruje o sociální tématiku obohacený nacionalismus, s nímž bodují i jiné konzervativní strany v Evropě, jen radikálněji,“ píše německý týdeník a dodává: „Kotlebův pohled na svět je utvářen antisemitismem a xenofobií, nadává na ‚asociální‘ Romy a chce zabránit údajně hrozící ‚invazi migrantů‘.“

„Pokud pravice ve volbách příští týden dopadne tak dobře, jak předpovídají průzkumy, mohla by se po Polsku a Maďarsku otřást i demokracie na Slovensku,“ obává se deník a dodává, že vedle ĽSNS i vládní uskupení v Maďarsku a Polsku vypadají úplně jako občanská.

Nejvíce však deník, a nejen ho, znepokojuje fakt, že má tato strana nyní šanci skončit druhá v blížících se

K takovému „otřesu“ by dle Der Spiegelu mohlo dojít hlavně v případě, kdy opoziční strany nezískají většinu. A to je právě chvíle, která by mohla přijít vhod kotlebovcům. Všechny parlamentní strany sice nyní tvrdí, že by s ĽSNS nespolupracovaly, ale kdoví.

„Mohli by však (kotlebovci, pozn. red.) v zákulisí sloužit k získávání většiny – bez zodpovědnosti, ale s velkým vlivem,“ míní Spiegel.

Sám lídr kandidátky Směru-SD a současný premiér Peter Pellegrini nedávno uvedl, že Směr hodlá po volbách jednat o koalici „s každým příčetným“, komu jde o dobro země. Na doplňující dotaz moderátora upřesnil, že spolupráci s ĽSNS vylučuje.

Před vítězstvím extremistů však v minulosti varoval i šéf Progresivního Slovenska Michal Truban. Ten spolu s dalšími členy opozice, včetně strany Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky, podpořil organizaci protifašistických demonstrací na předvolebních mítincích ĽSNS. Při jedné z těchto akcí v Trnavě došlo k potyčkám a vzduchem létaly i kameny.