Richard Sulík odhalil, co bude klíčovou otázkou nadcházejících parlamentních voleb na Slovensku a kdo ji dokáže vyřešit

Podle posledních předvolebních průzkumů opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dotahuje vládní Směr-SD a prý by se předseda hnutí Igor Matovič mohl stát kandidátem na funkci předsedy vlády. Podle Richarda Sulíka za stranu SaS už není Matovič jen šašek a umí si ho představit jako premiéra. Napsal to na portálu hnonline.sk.

Richard Sulík, předseda strany Svoboda a Solidarita (SaS), která se podle průzkumů nachází jen těsně nad hranicí volitelnosti do NR SR, v blogu na stránkách hnonline.sk napsal, že klíčovou otázkou těchto voleb je následující: kdo dřív vyřeší korupci - Matovič nebo Kotleba?

„Matovič, který to zjevně myslí vážně a který bude ve vládě, nebo Kotleba, který o tom mluví, ale nikdo s ním do vlády nepůjde? Odpověď je každému soudnému člověku jasná jako facka,“ dodal politik.

„Roky jsem poslouchal, jak jsem zodpovědný za to, že jsme ho v roce 2010 dali na kandidátku SaS. Roky nikdo nebral Igora vážně. No a pak se Igor jen tak na otočku vypraví do jižní Francie, na Počiatkovu vilu nalepí ‚Majetek SR‘ a polovina národa pochopí, že korupce nám všem přerostla přes hlavu a bezpodmínečně ji musíme řešit,“ napsal Sulík s odkazem na vilu bývalého ministra financí Jána Počiatka za stranu Směr-SD.

Sulík uvedl, že šéf OĽaNO Igor Matovič si roky pěstoval image šaška, ale veřejnost prý i díky němu pochopila velké rozměry korupce.

Poukázal na to, že pro Matoviče je zadostiučiněním to, že „noví“ politici, kteří ho ještě před pár měsíci bohorovně kádrovali jako starého politika nevhodného ke vládnutí, si nyní protírají oči, že co se nám to vlastně za poslední tři týdny událo.

Sulík ve svém příspěvku Matovičovi funkci premiéra popřál a uvedl, že ho v tom podporuje.

„On totiž není jen šašek. Sám dobře vím, co je to vybudovat firmu s 200 zaměstnanci a platit daně v rozsahu, o jakém se může Pellegrinimu jen snít. Teprve nyní nastává reálná šance, že Fico a jeho zlodějská banda opravdu skončí v base. A že se alespoň část ukradeného majetku vrátí,“ napsal Sulík v blogu.

Bývalý premiér a předseda strany Směr-SD Robert Fico v rozhovoru pro deník Pravda na otázku, zda si dovede představit Matoviče jako svého koaličního partnera, dal krátkou odpověď: „Promiňte, on je poloblázen. To je všechno, co můžu říct“. Nicméně ani takovou možnost podle všeho Fico neodmítá.