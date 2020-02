Na síti se objevilo další diskreditační video s Kiskou. Exprezident už přiznal, že udělal chybu. Jakou?

Neznámý odesílatel rozeslal video v neděli 23. února v podvečer na adresy slovenských médií. Novináři poukazují na to, že bylo odesláno z jiné emailové adresy, než dvě předchozí. Video trvá více než čtyři minuty, ale v první třetině jsou k němu titulky.

Z třetího videa se dozvídáme, že Kiska se s kontroverzním podnikatelem Michalem Šuligou, který mu v minulosti prodal pozemky ve Veľkém Slavkově, setkal více než jednou. To z dosavadních Kiskových vyjádření nebylo jasné. Na novém videu Kiska mluví se Šuligou v kanceláři, v předchozím to bylo v kavárně. Z videí nelze určit, které vzniklo dříve.

Samotná nahrávka ukazuje, že Kiska podepisuje nějaké dokumenty. Exprezident říká, že už je paranoidní.

„Protože víš, těm daním lidé nerozumí. Ale pocit, že jsem někomu ukradl pozemek, to si umí ...“ uvedl Kiska, načež ho Šuliga přerušil a zřejmě účelově dodal: „Pozemek, byty...“ A zde video končí.

Autor videí v úvodních titulcích slibuje, že bude v jejich zveřejňování pokračovat „před volbami i po volbách“.

Kiska ví, kdo má zájem ho zdiskreditovat před parlamentními volbami

Andrej Kiska na zveřejněné video včera reagoval příspěvkem na Facebooku s názvem „Třetí, čtvrté, páté video“ a v reakci říká, že byla chyba, že se setkal se Šuligou, ale zároveň tvrdí, že video je jasně sestříhané a že z něj vyplývá i to, kdo se ho snažil do čeho namočit, a věří, že policie už má pachatele, který videa zveřejňuje, protože není tak těžké přijít na to, kdo je za tím.

„V tom dalším sestříhaném videu, co vidí i amatéři, je přesně vidět, kdo se mě snažil do čeho namočit, a jak jsem to odmítl. Ano, moje blbost je, že jsem se s tím člověkem vůbec setkal a mluvil,“ napsal na sociální síti Kiska.

„Pokud měl Směr zájem mě zdiskreditovat, jako před prezidentskými volbami v roce 2014, touto sérii trapných videí se jim to znovu nepodařilo. A volby dopadnou stejně,“ uvedl a na závěr dodal, že Fico po volbách padne a on bude s kolegy ze strany Za lidi při tom.

O obou předešlých videích Andrej Kiska tvrdí, že byly zveřejněny na popud některého z poslanců za stranu Směr-SD, jehož vypátral ve spolupráci s etickými hackery. Přestože sám vystupuje v druhém videu, tvrdí o něm, že bylo účelově sestříhané. A ačkoli tam mnoho nenamluvil, jeví se, že o věcech, o kterých ve videu hovoří Šuliga, je dobře obeznámen. Po zveřejnění druhého videa se Andrej Kiska obrátil na policii s žádostí, aby vyšetřila, kdo stojí za zveřejněním těchto videí a doufá i v součinnost společnosti Google.