Povolební jednání strany Za lidi a strany Směr-SD? Kiska dal jasnou odpověď

Na dnešní tiskové konferenci sdělil bývalý slovenský prezident a lídr mimoparlamentní strany Za lidi Andrej Kiska stanovisko hnutí, pakliže by strana Směr-SD vyhrála blížící se parlamentní volby. Informuje o tom server hlavnésprávy.sk.

Uvedl, že pokud by tato situace nastala, a pokud by tak Směr-SD dostal pověření sestavit vládu, strana Za lidi s ním o tom nebude ani jednat.

„Dnes zasedlo předsednictví strany Za lidi a jednomyslně odsouhlasilo, že v případě, pokud dostane pověření na sestavení vlády strana Směr, odmítneme jakékoliv společné jednání o sestavení vlády,“ uvedl předseda hnutí.

Kromě toho uvedl, že nemá zájem ani o pozvánku na takové jednání a ke stejnému postoji vyzval i další „demokratické opoziční strany“.

„Naše země stojí na křižovatce, buď bude vládnout Směr s fašisty, nebo se vydáme demokratickou cestou. Je to v něčem podobné jako v roce 1998, když hrozilo, že Mečiar bude dále vládnout,“ dodal.

Kiska před volbami

Svou výzvou, aby nejednaly se Směrem ani další demokratické strany, narážel bývalý prezident na poslední volby v roce 2016. Tehdy totiž došlo k situaci, kdy před volbami jisté strany odmítaly stranu Směr-SD, po volbách s ní ovšem sestavily koalici. Kiska tak narážel na stranu Síť a Most-Híd.

Kiskovo jméno se v poslední době velmi často skloňuje v souvislosti s videi, která na internetu zveřejňuje anonym a týkají se pozemků pod Tatrami. Internetem momentálně koluje již třetí video, ve kterém Kiska komunikuje s Michalem Šuligou a rozebírají převody pozemků.

Sám Kiska reagoval na poslední video prohlášením na sociální síti. Tvrdí, že je video sestříhané a vyplývá z něj i to, kdo se ho snažil do čeho namočit, a věří, že policie už má pachatele, který videa zveřejňuje, protože není tak těžké přijít na to, kdo je za tím.

Ohledně dvou předešlých zveřejněných videí tvrdí bývalý prezident to, že byly zveřejněny na popud některého z poslanců za stranu Směr-SD, jehož vypátral ve spolupráci s etickými hackery. Po zveřejnění druhého videa se Andrej Kiska obrátil na policii s žádostí, aby vyšetřila, kdo stojí za zveřejněním těchto videí a doufá i v součinnost společnosti Google.

Parlamentní volby na Slovensku

Slovenské parlamentní volby proběhnou 29. února. Celkově se o 150 míst v Národní radě uchází 25 stran, které nabídly voličům na vybranou z 2 736 kandidátů. V souvislosti s volbami vyzval předseda Národní rady Andrej Danko občany, aby volili zodpovědně, zajímali se o budoucnost země. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.

Stojí také za zmínku, že slovenské parlamentní volby budou zemi stát více než 12,6 milionu eur (374,3 milionu korun). Nevětší částka se financuje z rozpočtu slovenského ministerstva vnitra, tedy 10,6 milionu eur (265,3 milionu korun).