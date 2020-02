Blaha reaguje na zveřejněné video o Kiskovi. „Vím, že jsi podvodník,“ vzkazuje mu

Zveřejnění třetího videa, které se týká exprezidenta Andreje Kisky, okomentoval Blaha slovy, že za něj opět může Robert Fico.

„Protože v Kiskově hlavě je to Robert Fico, kdo v přímém přenose zahlazuje stopy o pozemkovém podvodu – jo, jo, celé Slovensko vidí Kisku v nevkusném roláčku. Ale Kiska, ten vidí Fica,“ uvedl Blaha.

K postu připojil i vzkaz pro samotného exprezidenta. Blaha jej oslovil „Andy“ a vzkazuje mu, že na videu není Fico, ale on a dohaduje se s Šuligou ohledně podvodů.

„Jsi to ty, kdo říká slovo na k. Jsi to ty, kdo potvrzuje svoji paranoiu, která vysvětluje tvou posedlost Ficem. Jsi to ty, kdo říká, že jsme v tom namočení všichni. Jsi to ty, kdo říká, že voliči nechápou tvé daňové podvody, ale chápou, co to je ukrást pozemek zubaři. Jsi to ty, kdo na videu potvrzuje, že je mafiánská svině, která vyplácí bílého koně a stýká se s gaunery jako je Šuliga, který se kamarádí s mafiánským vrahem Reichelem,“ vzkazuje Blaha Kiskovi.

Odchod z veřejného života

Kromě toho se Blaha dotazuje , kolik videí Kiska ještě potřebuje, aby konečně našel odvahu na to, aby se postavil před kamery a odešel s hanbou z veřejného života. Podle Blahy bývalého prezidenta považují zauž téměř všichni kromě Šeligy. K Šeligovi ještě poznamenal, že Kiskovi „trčí ze zadku jako přilepený kus toaletního papíru“.

Blaha v příspěvku vyzývá lidi, aby se na video podívali. Podle jeho slov je v něm vidět, jaké má Kiska „dobré srdíčko“. Blaha sarkasticky dodal, že o Kiskovi jednou natočí film, který se bude jmenovat Latte a bude v něm hrát gauner v roláku, který šéfoval popradské mafii.

„Já nevím, zda jsi scientolog, Andy. Ale vím, že jsi podvodník a mafoš. Ještě někdo pochybuje,“ uzavírá svůj příspěvek poslanec a přidává také odkaz na video, které bylo zveřejněno na YouTube.

Kiska a videa

Na internetu se objevují v poslední době videa, která zachycují bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku a týkají se pozemků nad Tatrami. Momentálně koluje po internetu již třetí takové video. V tom posledním komunikuje Kiska s Michalem Šuligou a rozebírají převody pozemků.

Sám Kiska reagoval na poslední video prohlášením na sociální síti. Tvrdí, že je video sestříhané a vyplývá z něj i to, kdo se ho snažil do čeho namočit, a věří, že policie už má pachatele, který videa zveřejňuje, protože není tak těžké přijít na to, kdo je za tím.

Ohledně dvou předešlých zveřejněných videí tvrdí bývalý prezident to, že byly zveřejněny ze strany některého z poslanců za stranu Směr-SD. Toho měl vypátral ve spolupráci s etickými hackery. Po zveřejnění druhého videa se Andrej Kiska obrátil na policii s žádostí, aby vyšetřila, kdo stojí za zveřejněním těchto videí a doufá i v součinnost společnosti Google.