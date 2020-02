Truban vypovídal na policii kvůli drogám. Svého dealera ale prozradit odmítl

Předseda ultraliberální politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban absolvoval na policii výslech, kde byl předvolán kvůli jeho drogové kauze. V minulosti totiž na svých přednáškách před studenty pozitivně hovořil o užívání drog a uváděl, co všechno díky nim dokázal.

Na slovenském portálu Hlavné správy se uvádí, že jako mimořádně závažné se ukázaly především informace o tom, jaké drogy v minulosti užíval. Truban o tom nejdříve lhal, ale pod tíhou důkazů nakonec natočil video, ve kterém se přiznal k užívání marihuany a LSD. V této souvislosti tak na něj bylo podáno několik trestních oznámení a policie jej proto následně předvolala k výslechu.

Užívání drog přiznal, dealera neprozradil

Na otázky vyšetřovatele o tom, zda si někdy v minulosti nelegálně opatřilpro sebe nebo pro jiné osoby Michal Truban odmítl odpovědět. Podle trestního řádu má na to právo, pokud by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Truban nakonec veřejně přiznal, že drogy užíval, ale policii odmítl říci, kde je sehnal. Pokud si je dotyčný koupil od nějakého dealera, tak je dost možné, že je díky jeho odmítnutí vypovídat stále na svobodě a drogy nadále prodává.

Podle autora článku na daném portálu tak vyvstává otázka, jak by to bylo, kdyby se Progresivní Slovensko dostalo do vlády. Můžeme očekávat, že se budou drogoví dealeři zavírat nebo se bude výroba a distribuce drog tiše tolerovat či otevřeně legalizovat?

Drogy vs. Truban

V září minulého roku jsme informovali o tom, že má lídr strany PS co vysvětlovat. Na internetu totiž kolovalo další video z jeho přednášky pro studenty, na kterém říká, že jsou drogy skvělým softwarem. V jeden moment na videu dokonce vytáhl z kapsy nějaký sáček a řekl, že je v něm marihuana. Zmínil však i tvrdé drogy.

„To je zase něco, co mě naučily drogy. Když máš bad trip (špatný stav po užití drogy, pozn. red.), tak to není něco, co bude trvat celý život. Takže vím, že když je mi jako by špatně v rodinném životě nebo v podnikání, tak vím, že to přejde,“ prohlásil Truban.

Na jiné z přednášek zase dotyčný vysvětloval svou cestu k úspěchu následovně: „Vždy to lidem vysvětluji na principu drog. To, jak fungují drogy, chlast a taková studentská zábava, to stejné můžete aplikovat na úspěch v práci.“

Na videích se netajil ani svým pozitivním přístupem k drogám.

„Zjišťoval jsem, zda už náhodou neexistuje nějaký takový způsob hackování, který náš mozek oblbuje, ale zároveň je účinný, a zda se z něj dá poučit. A díky mé dlouhodobé práci a mým zkušenostem jsem na to přišel. Existuje. Ano, jsou to drogy,“ tvrdil.

Jeho jednání a výroky však měly dohru.