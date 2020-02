„Svádíme souboj s antisystémem. Matovič sám o sobě říká, že není normální, a má pravdu.“ Fico o chuti Směru vyhrát volby

„Nesvádíme souboj s hodnotovou stranou, svádíme souboj s antisystémem. Igor Matovič sám o sobě říká, že není normální, a má absolutní pravdu,“ prohlásil Fico.

Dodal, že pokud by Směr-SD a Slovenská národní strana (SNS) nevnesly do předvolební diskuse hodnotová témata, jako je odmítnutí Istanbulské úmluvy, schválení 13. důchodu a zvýšení dětských přídavků na aktuální mimořádné schůzi parlamentu, byla by celá debata ze strany opozice postavena jen v útocích na jeho osobu a kriminalizaci koaličních politiků.

„Dnes nejvíce kriminalizují Směr největší kriminálníci. To přece není možné. A všichni to akceptují jako hotovou věc,“ prohlásil expremiér.

Domnívá se, že média používají jiný metr vůči Směru-SD a jiný vůči opozičním politickým stranám.

„Někdo dává paní Zsuzsové peníze na auto, evidentně se s ní setkává a první vykřikuje, že my jsme vrahové a on je dobrý. Mluvím teď o panu Kollárovi,“ vyslovil se Fico ke kauze dvojnásobné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové v únoru roku 2018.

Slovenský politik zdůraznil, že veřejnost byla v té době masivně přesvědčena o tom, že vyšetřování bude manipulováno a zameteno pod koberec.

„To nebyly žádné občanské iniciativy, byly to čistě politické iniciativy, na které byli lidé zneužití,“ reagoval Fico na demonstrace hnutí Za slušné Slovensko.

Předseda Směr-SD podotkl, že za všemi těmito demonstracemi vidí perfektní organizovanost, má to čistě politické kontury a je tam velké propojení na zahraničí

„Kdyby mně někdo po vraždě tloukl do hlavy, že za ni odpovídá Úřad vlády a Robert Fico, také bych jako mladý člověk asi šel na ulici a křičel, že dost bylo této vlády. Lidé byli totálně oklamáni,“ trval na svém předseda Směru-SD.

„Nejsme policejní stát.“ Podnikatele nekontroloval

Na otázku, jak mohl během jeho vlády tak narůst vliv Mariana Kočnera, Fico odpověděl, že Slovensko není policejní stát a jako premiér neměl na starosti kontrolu chování konkrétních podnikatelů.

„Komunikace tohoto člověka se slovenskou veřejností byla mimořádně intenzivní a široká. Kdykoliv jste přišli na nějakou společenskou akci, vždy jste ho tam našli. Vždy se setkával s vlivnými lidmi, podnikateli, lidmi z oblasti showbyznysu,“ vyslovil se na adresu Kočnera bývalý slovenský premiér.

„Když s ním lidé komunikovali, přece nemohli vědět, že jednou bude obžalovaný. Já s ním nemám žádnou komunikaci, kdyby něco bylo, tak už jsem dávno popraven a sežrán,“ poznamenal Fico.

Dále uvedl, že nepovažuje za férové, pokud média dotlačí zveřejňováním esemesek s Kočnerem poslance Směru-SD Martina Glváče k ukončení politické kariéry, ale podobné textové zprávy u předsedy bratislavského vyššího územního selku (VÚC) Juraje Droby (SaS) ignorují.

„Ještě před vraždou, již v srpnu 2017, tedy za naší vlády, byl pan Kočner obžalován ze dvou závažných trestných činů. A po vraždě každý říkal, jak nikdy nebude vyšetřena a někdo ji bude chtít zamést pod koberec. Není to pravda. Nalezli jsme vraha? Našli. Jeden z objednavatele už je ve výkonu trestu, neboť podepsal dohodu o vině a trestu. Nyní se ještě čeká, co udělá soud s obžalobou vůči panu Kočnerovi a paní Zsuzsové,“shrnul Fico.

Sociální změny jako priorita

Předseda Směr-SD prohlásil, že jeho strana se turbulentní volební období snažila využít k prosazení opatření souvisejících se sociálním státem od vlaků či obědů zdarma až po výrazné zvýšení minimální mzdy.

„Směr-SD dosáhl v sociální oblasti na Slovensku velmi dobrých výsledků, některé jsou bezprecedentní. A mnohé evropské země se dívají na Slovensko, zda by něco z toho neuměly použít. Dostali jsme do ústavy minimální mzdu, máme velmi kvalitní zákoník práce,“ uvedl.

I proto odmítá obvinění, že jsou aktuální sociální návrhy, tedy 13. důchod ve výši 460 eur nebo zdvojnásobené dětské přídavky kupováním voličů.

„Nevím, co bude po volbách, ale pro mě je lepší mít vrabce v hrsti než holuba na střeše. Kdo zajistí, že příští parlament bude vůbec schopen něco přijmout? Nebo tato partička liberálů a neoliberálů kopec věcí poruší,“ vysvětluje, proč se rozhodli nečekat na následující volební období a změny prosadit hned.

Kandidátní listinu podle něj sestavili konsensuálně a pozice volebního lídra na ní podle Fica zaručuje Petru Pellegrinimu nominaci na nejvyšší post, na který strana po volbách získá nárok.

„Přestože jsem tu už velmi dlouho, od roku 1992, nepatřím mezi politiky, kteří by se chovali podle přísloví, ‚stranu jsem si založil, i si ji zničím‘. Tento můj přístup zajišťuje, že Směr tu stále je a má chuť vyhrát další parlamentní volby,“ prohlásil Fico.

„Vidím svou pozici v tom, že chci vést stranu jako předseda, ale současně cítím, že veřejnost chce i něco jiného. Peter Pellegrini je sociální demokrat, je mimořádně pracovitý a perspektivní. Ukažme lidem, že ne pouze ve státě jsou zapotřebí odpovědné změny, ale že je umí dělat i strany,“ uzavřel Fico.