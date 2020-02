Slovensko je posledním státem ve východní zóně, kde není americká armáda. Danko o současné situaci před volbami

Rozhovor se týkal jednoho z hlavních témat těchto voleb - Kočneriády.

Danko uvedl, že jeho odpůrci dělali nahrávky již dávno, protože se báli, že bude kandidovat na prezidenta, tak vytvořili kauzu rigorózka.

„Bylo nutné hodit špínu na mě, protože jsem měl podle průzkumů vysoké šance a báli se, že budu kandidovat,“ řekl politik.

Podle Danka by prezident měl mít také nějaký životní příběh.

„Nedávno jsem seděl s paní prezidentkou a cítil jsem, že sedím s někým, kdo není autentický, protože všechno, co řekla, řekli její poradci, ať už Leško, Mazák, nebo Kubina. Kromě jejich vulgárních prohlášení týkajících se dalších ústavních činitelů bych od prezidentky očekával, a nechci ji urazit, aby měla svůj názor. Být typickou osobností, například jako Miloš Zeman. To také svědčí o politické zralosti národa,“ uvedl předseda Národní rady Slovenské republiky.

Také vyjádřil svůj názor ohledně toho, co se stane po volbách. Podle něho to bude záležet na tom, zda národní, křesťanský a sociální volič pochopí, že Marián Kotleba ho jen zneužívá . Liberálové vědí, že Fico, Pellegrini a Danko jsou mezinárodně akceptovatelní, takže Marián Kotleba je pro ně žádoucím partnerem. „Kotleba nemůže jít do Bruselu, Německa, Francie, Polska, Maďarska... Mohu zavolat Orbánovi, Szijjártóvi, Kaczynskému nebo Zemanovi. Marián Kotleba nemůže nic z toho udělat.“

Politik si také myslí, že Kotleba oslabuje strany dnešní koalice tím, že není schopný vytvořit bariéru liberalismu. To se projevilo i v prezidentských volbách, když vyhrála Čaputová.

Uvádí, že politická scéna bude velmi rozbitá. To také závisí na vývoji ve Směru, zda existuje nějaké vnitřní pnutí. Pro SNS bude nyní úkolem konsolidace a přežití.

Zdůraznil, že Slovensko je jediným státem ve východním regionu, kde není americká vojenská základna. Danko připomněl i Rumunsko, kde premiérovi Victoru Poneru podle něho udělali stejnou kauzu jako rigorózka, roztříštili národ, vytvořili napětí, rozbíjeli sociální vazby.

„Nejde tu o spiknutí a paranoidní řeči. To, že silné Slovensko je pro někoho problém, není spiknutí. Ať už proto, že odmítáme migranty, ať už proto, že odmítáme Istanbulskou úmluvu nebo Marrákešský pakt… někteří lidé by chtěli, aby slabí politici při plnění svých povinností radili,“ dodal.

Podle něho Slovensko už má slabou prezidentku, která se setká s Andrejem Babišem a pak jde na protest lidí, kteří proti němu demonstrují... což je neslýchané, protože státník cizího státu nesmí nikdy zasahovat do národních záležitostí. A to samé udělala v Maďarsku.

„Například já jsem měl v Arménii mnoho přátel, mým blízkým přítelem byl prezident Sarkisjan, který byl pro mě v mnoha věcech vzorem. Nicméně proběhla demonstrace a já musím respektovat novou situaci, nemám jako zahraniční politik právo hodnotit, kdo je lepší a kdo je horší – mám soukromý názor, ale nemám právo zasahovat do jejich vnitřních záležitostí.

V oblasti zahraniční politiky jsou nejdůležitější úkoly a cíle zůstat nezávislým a suverénním státem navzdory množství úprav. Zažili jsme preventivní opatření, když nám Brusel řekl, že zvláštní daň z řetězcových obchodů neplatí. Jsme však hrdým státem, který je členem EU, a pokusíme se omezit spolupráci v NATO na spolupráci evropských armád. To bude podle mého názoru budoucnost: Evropský obranný pakt, který jednou bude muset vzniknout, protože je to nezbytné.“

Potřeba nezávislé evropské obrany podle politika rovněž potvrdil nedávný atentát na vysokého íránského představitele v Iráku, který vyústil v operaci v boji proti Islámskému státu.

„Byl bych rád, kdyby Slovensko mělo v příštím volebním období také dobré vztahy, a to nejen se Západem, ale také s Čínou a Ruskem, a v tomto ohledu vím, že poskytujeme velké množství osobních kontaktů na různých úrovních, což může slovenským podnikatelům také pomoct,“ řekl Danko.

Slovenský politik je přesvědčen, že státní infrastruktura je také největší výzvou budoucí vlády. Například je nutné zcela změnit zákon o dálnicích, stavebním právu, pravidlech vyvlastnění a dokončit síť státních nemocnic…