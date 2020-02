„Ambice taková je, ale rozhodnou lidé.“ Matovič potvrdil, že chce být premiérem

Matovič to potvrdil pro Tiskovou agenturu Slovenské republiky. Neskrýval svou touhu i ve videu s názvem Klárka zpovídá Igora Matoviče, které zveřejnil na sociální síti. Daná otázka o postu premiéra padla i v něm.

Podle informace serveru teraz.sk to Matovič rovněž naznačoval v diskusích různých médií.

Lídr hnutí uvedl, že pokud lidé rozhodnou, že demokratická opozice by mohla sestavit koalici, a OĽaNO by mělo být nejsilnější hnutí, v tom případě má ambici být premiérem.

„Kdo by ji neměl? Každý předseda politické strany tu ambici má, když reálně chce Slovensko posunout dopředu a chce udělat ze Slovenska dobré místo na život,“ vysvětlil.

Dříve jsme psali o tom, že v souvislosti s volbami chtělo hnutí OĽaNO učinit ještě několik kroků. Konkrétně chtěli upřesnit, kdo bude jeho kandidátem na post předsedy vlády SR.

„Lidé chtějí slyšet odpověď na danou otázku, tak ji budeme muset zodpovědět tak či onak,“ nechal se slyšet Matovič.

Matovič pro agenturu SITA také uvedl, že OĽaNO by mělo být konzistentní i v otázce případného premiéra, tak jako je konzistentní v záměru, aby lidé dopředu věděli, co chtějí mít ve vládním programu.

„I proto jsme nabídli lidem jedenáct otázek k hlasování v internetové anketě, aby měli poprvé přímo možnost rozhodnout o tom, co bude v programovém prohlášení vlády a nemuseli tak volit zajíce v pytli. Dosud to vždy bylo o tom, že volili politickou stranu a její program, ale nevěděli, co bude v programovém prohlášení vlády. Pokud chceme být konzistentní, tak zřejmě musíme lidem na tu otázku (ohledně kandidáta na premiéra, pozn. red.) jednoznačně odpovědět, aby nevolili zajíce v pytli,“ nastínil Matovič.

K věci se vyslovil také poslanec OĽaNO Ján Budaj, který uvedl, že nepovažuje za nezbytné, aby hnutí ještě před volbami informovalo o tom, koho by případně nominovalo na kandidáta na post premiéra.

„Tyto volby nejsou o zvolení premiéra, ale o zvolení poslanců,“ poznamenal Budaj.

Poslanec si však zároveň myslí, že by měl Matovič případný post premiéra přijmout. „Jsem přesvědčen, že pokud by připadla politická odpovědnost Igorovi Matovičovi, tak ji má nést,“ doplnil.

Parlamentní volby na Slovensku se mají konat v sobotu 29. února 2020. Budou stát více než 12,6 milionu eur (317,83 milionu Kč). V éře samostatného Slovenska půjde o osmé parlamentní volby v pořadí. Na Slovensku jsou více než čtyři miliony oprávněných voličů.