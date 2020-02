Slovenští poslanci schválili novelu zákona o 13. důchodech a nevyslovili souhlas s Istanbulskou úmluvou

Na stránkách se uvádí, že projednání návrhu novely zákona o sociálním pojištění ve druhém čtení podpořilo 86 poslanců, přičemž žádný zákonodárce nebyl proti a ani se nezdržel hlasování. Kromě poslanců za strany Směr.SD, SNS a ĽSNS návrh novely zákona do druhého čtení posunuli i poslanci za hnutí Sme rodina.

Za zmínku stojí i to, že poslanci, kteří se v sobotních parlamentních volbách ucházejí o hlasy voličů na kandidátních listinách stran Za lidi, SaS, PS/Spolu a KDH se hlasování nezúčastnili.

Fico: Večer bude schválen 13. důchod

Už dnes večer by mohlo být schváleno zavedení 13. důchodu na Slovensku. Prohlásil to předseda strany Směr-SD Robert Fico.

Kromě toho chce šéf Směru s vládou ještě jednat o možné podobě zvýšení přídavku na dítě. „Důchodci, vdovy, vdovci či lidé v předčasném důchodu dostanou v prosincovém výplatním termínu průměrný důchod, který jim patří. Chci poděkovat nejen té části opozice, která podpořila návrh ve zkráceném řízení, ale také v prvním čtení,“ pronesl v úterý Fico.

Při této příležitosti tak předseda Směru-SD opětovně kritizoval stranu Most-Híd, jejíž poslanci se hlasování neúčastnili.

„Večer tento zákon projde ústavní většinou. Jak se pak máme dívat na poloblázna z Trnavy nebo poslance Mostu-Híd. Bélovi Bugárovi, Igorovi Matovičovi můžeme farizejství připsat při každé příležitosti. Klobouk dolů před tou částí opozice, která tento důležitý návrh podpořila,“ dodal.

Od prosince tohoto roku by se měl na Slovensku zavést třináctý důchod pro všechny důchodce. Ten nahradí dosavadní vánoční příspěvek, který Sociální pojišťovna loni vyplatila jen penzistům, jejichž důchod nebo úhrn důchodů dosahoval maximálně 658,50 eur. Zatímco částka vánočního příspěvku s rostoucí výškou důchodu klesala, třináctý důchod bude Sociální pojišťovna vyplácet ve stejné výši při stejném druhu důchodu. Všichni důchodci by tak měli dostávat třináctý důchod v částce 460 eur, což je průměrná částka starobní penze.

Uvádí se, že výdaje na vyplácení třináctých důchodů mají v tomto roce dosáhnout 589 milionů eur za rok. Po odečtení 147 milionů eur, které se uspoří na zrušených vánočních příspěvcích, tak čisté výdaje na třinácté důchody představují 442 milionů eur.

Lidé pobírající ostatní druhy důchodů by měli vždy v prosinci dostávat třináctý důchod ve výši, která odpovídá průměrné částce daného druhu důchodu. V případě předčasného důchodu má jít o 433 eur, invalidního důchodu s mírou postižení nad 70 % o 380 eur, invalidního důchodu s mírou postižení do 70 % o 209 eur, přičemž vdovy mají pobírat třináctý důchod v částce 263 eur a vdovci 208 eur a příjemci sirotčího důchodu 138 eur. Třináctý důchod pro příjemce sociálních důchodů má pak dosahovat 255 eur a invalidních důchodců z mládí 281 eur. Nárok na třináctý důvod má mít 1,42 milionu důchodců.

Přídavek na dítě

Pokud jde o přídavek na dítě, při jeho zvýšení je Směr-SD ochoten jednat o možných úpravách. Fico má v plánu o možnostech diskutovat s premiérem Petrem Pellegrini, ale návrh chce konzultovat také s odborníky z ministerstva práce či financí.

„Nyní slýcháme výhrady od některých kolegů poslanců, že se jim nelíbí, že by rodinné přídavky měly dostat například i romské děti. Já to teď nebudu komentovat. Jelikož jde o vládní návrh zákona, budu si muset promluvit s premiérem na téma, zda jsou legislativci připraveni nám pomoci v tom, jak přetavit to 100% zvýšení přídavku do zvýšení, nebo zda půjdeme hotovostí či zda bude reálně to 100% zvýšení vypadat jinak. Například, zda půjde přes daně, což by znamenalo, že hlavně budou moci profitovat lidé, kteří pracují,“ dodal Fico s tím, že pro takové změny bude nutné získat podporu v parlamentu.

Novelou zákona o přídavku na dítě se má jeho výška plošně zdvojnásobit alespoň na částku 50 eur.

Dálniční známky

Hlasovat o návrhu vlády na zkráceném legislativním řízení o zrušení dálničních známek by se v Národní radě SR mělo opět v úterý v 17.00hod. Stejně tak by měli zákonodárci rozhodnout i o zrychleném režimu pro zvýšení přídavku na dítě.

Plénum nebylo v úterý při hlasování o dálničních známkách třikrát usnášeníschopné. Poslanci koalice i opozice buď nebyli při posledním hlasování přítomni nebo se zdrželi hlasování. Přítomno bylo celkem 43 poslanců. Předseda Národní rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) uvedl, že o těchto dvou návrzích má hlasovat opět v úterý odpoledne.

Istanbulská úmluva

Zmiňme také to, že Národní rada SR dnes nevyslovila souhlas s Úmluvou Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (tzv. Istanbulská úmluva).

Parlament přijal 29. března a 28. listopadu 2019 usnesení, kterými NR SR vyjádřila nesouhlas s tím, aby byla SR prostřednictvím rozhodnutí a opatření Evropské unie vázána Istanbulskou úmluvou a aby Evropská unie přistoupila k této úmluvě bez jakýchkoliv omezení.

Podle informací předkladatelé argumentovali pochybnostmi při výkladu několika ustanovení úmluvy a tím, že je v rozporu s Ústavou SR.

„Jde především o rozpor s ústavní definicí manželství jako svazku muže a ženy a také o nejasnosti v otázce odstraňování genderových stereotypů,“ zdůraznili v materiálech.

Danko: Během moratoria se jednat nebude

Uvádí se, že mimořádná schůze parlamentu skončí v úterý nebo nejpozději ve středu 26. února, jak prohlásil Andrej Danko. Odůvodnil to tím, že nechce, aby se během volebního moratoria jednalo.

„Nechci, aby se jednalo během moratoria. To nedovolím, protože NR SR nesmí ovlivňovat parlamentní volby. To jsem jasně řekl i Robertu Ficovi,“ řekl Danko v úterý novinářům s tím, že nechce narušovat průběh moratoria.

„Udělám vše proto, aby dnes, nejpozději zítra dopoledne byla Národní rada důstojně uzavřena, aby se občané mohli soustředit na sobotní volby, v nichž rozhodnou, kdo je bude dále zastupovat," doplnil v této souvislosti.

Dodal také, že schůzi nechce „protahovat“ až do nočních hodin.

Únorová schůze už nebyla plánovaná, ale předseda parlamentu ji svolal poté, co vláda schválila tři novely zákonů. Hlasování bylo odloženo z pátku 21. února na toto úterý, jelikož při návrhu na zkrácené řízení k zavedení 13. důchodu nebylo plénum ani jednou usnášeníschopné, a to kvůli nedostatku poslanců.