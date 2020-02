Matovič nabízí zavést pro politiky detektor lži. „Nejde to,“ reagoval natvrdo Kiska, Truban mluvil o populismu

„Vím, že to není průchodné, ačkoli je to takový můj sen... Neboť například řádový policista, když chce jít dělat na NAKA, tak musí projít přes detektor. Čili tam to uznáváme, ten nástroj, ale při špičkových politicích… Jak by to bylo super pro lidi, že by viděli výsledek detektoru každého jednoho politika. A ti, co by byli nepoctiví, nečestní tak do té politiky by ani nešli. Raz dva bychom to vyčistili,“ řekl předseda OĽaNO.

Matovič ale dodal, že v současnosti podle něj na podobný krok není žádná politická vůle. Na otázku, zda by to zavedl, kdyby byl premiérem řekl, že „to by musela být trošku větší podpora, než se rýsuje“ z průzkumů.

Bývalý prezident Kiska na takový návrh reagoval jednoznačně: „Nejde to,“ uvedl s tím, že není možné celý stát řídit detektorem lži. „Já vím, že jsi to řekl s nadsázkou, já tomu rozumím,“ vzkázal Kiska Matovičovi.

Předseda ultraliberální politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban na začátku uvedl, že nemá problém na detektor jít, ale celý návrh pak označil za populismus.

„Zcela bez problémů, v pohodě,“ řekl Truban, na což mu chtěl Matovič podat ruku. „Jen to asi nefunguje, je vidět na té NAKA, že tam jsou také a byli v historii různí policisté, takže to není úplně neprůstřelná věc. O čestnost a transparentnost v jakékoli organizaci je třeba pečovat jinak než takovými populistickými řešeními,“ dodal.

Kiska a videa

Na internetu se objevují v poslední době videa, která zachycují bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku a týkají se pozemků nad Tatrami. Momentálně koluje po internetu již třetí takové video. V tom posledním komunikuje Kiska s Michalem Šuligou a rozebírají převody pozemků.

Sám Kiska reagoval na poslední video prohlášením na sociální síti. Tvrdí, že je video sestříhané a vyplývá z něj i to, kdo se ho snažil do čeho namočit, a věří, že policie už má pachatele, který videa zveřejňuje, protože není tak těžké přijít na to, kdo je za tím.

Ohledně dvou předešlých zveřejněných videí tvrdí bývalý prezident to, že byly zveřejněny ze strany některého z poslanců za stranu Směr-SD. Toho měl vypátrat ve spolupráci s etickými hackery. Po zveřejnění druhého videa se Andrej Kiska obrátil na policii s žádostí, aby vyšetřila, kdo stojí za zveřejněním těchto videí a doufá i v součinnost společnosti Google.