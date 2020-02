Pellegrini hovořil v Moskvě na setkání s Mišustinem o spolupráci s Ruskem. Chmelár okamžitě poukázal na nesrovnalosti

„Dnes jsem v Moskvě jednal s předsedou vlády Ruské federace Michailem Mišustinem. Jsem prvním zahraničním lídrem, se kterým se nový ruský premiér setkal. Naše bilaterální vztahy jsou stále více intenzivní a máme oboustranný zájem o hledání nových možností spolupráce. S Ruskem máme pravidelný dialog v oblasti energetiky, obchodu, investic, cestovního ruchu, školství a rozvoje vztahů na regionální, samosprávné či parlamentní úrovni. Budeme dále podporovat naše podnikatele, aby se ještě aktivněji zapojili do obchodní výměny s Ruskem,“ napsal na Facebooku slovenský premiér.

Podotkl, že občany obou zemí spojuje mnoho přátelských vazeb. Týká se to i společného boje proti fašismu.

„V této souvislosti jsem pozval premiéra Mišustina na oslavy 75. výročí ukončení druhé světové války, které se uskuteční 8. května 2020 v Liptovském Mikuláši,“ stojí v příspěvku Pellegriniho.

Na tuto zprávu zareagovali uživatelé sociální sítě.

„Pevně věřím, že to bude konstruktivní jednání, protože pro změny do budoucnosti naší vlasti jsou velmi důležité přátelské vztahy na všech úrovních, a to hlavně s Ruskou federací. Bez Ruska nemáme garantovanou suverenitu a ani mír. Věřím, že toto setkání je klíčové a to právě teď, před volbami,“ poznamenala Jana Boboková.

„Vynikající, pan premiére, taková setkání nás naplňují duševní spokojeností a dávají nám naději na slušnou spolupráci i s velmocí směrem na východ tak, jak se mezi Slovany patří. Přeji úspěšné dny. Doufám, že v sobotu o půlnoci můžeme otevírat šampaňské,“ napsal Jozef Ondrisek.

Ne všichni však zaujali stejnou pozici a tedy nezhodnotili cestu premiéra kladně.

Mediální analytik a publicista Eduard Chmelár upozornil na bod, spojený se sankční politikou vůči Rusku.

„Premiér Pellegrini se dnes v Moskvě setkal s novým ruským premiérem Michailem Mišustinem. Podle TASR zdůraznil, že Slovensko patří mezi země, které se vyslovují proti budování bariér a neustálému nakládání se sankcemi,“ odkázal na Tiskovou agenturu Slovenské republiky Chmelár.

A dále sdílí odkaz na rozhovor, který Pellegrini poskytl RTVS.

„No, a teď si poslechněte, jak odpověděl před dvěma týdny v RTVS (na videu cca od 21:25). Na otázku ‚Souhlasíte se sankcemi Evropské unie vůči Rusku?‘ odpověděl jednoznačně ANO https://www.facebook.com/1428899270704224/videos/2937483146346685/,“ uvedl ve svém komentáři Chmelár.

Na konci příspěvku aktivista premiérovi připomíná, že se migrační kvóty podařilo v Bruselu vetovat, ale sankce vůči Rusku už ne.

Stojí za zmínku, že ve tomto pořadu byla otázka ohledně sankcí ze seznamu rychlých dotazů a předpokládala pouze jednoznačnou odpověď „ano“ nebo „ne“ (bez možnosti poznámek a širšího kontextu). Navíc zazněla až na konci desetiminutového interview. Takže na téma restrikcí připadalo jen několik vteřin z poměrně dlouhého rozhovoru, během kterého se o sankcích nejednalo.

Hlavní témata rozhovoru se slovenským premiérem se týkala podpory rodin s dětmi, 13. důchodu, řešení problému nedostatku lékařů a zdravotnického personálu, stravování na školách, komplikací legislativy pro podnikatele, stavu a potenciálu veřejných financí pro případ hospodářských výkyvů, postavení Slovenska v EU a krize multilateralismu.