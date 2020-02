Proč chudí lidé volí milionáře? Blaha zná odpověď. Tohle čtení se kapitalistům a pravici líbit nebude

V úvodu citoval Blaha slova amerického politologa Charlese Lindbloma: „Jednou z velkých hádanek dvacátého století je, proč masy voličů ve svobodných demokratických volbách nevyužijí své hlasy na to, aby prosadily podstatně rovnější rozdělení těch hodnot, o které všichni lidé bez rozdílu usilují... Vysvětlení si žádá přinejmenším skutečnost, že se o to alespoň nepokusí.“

Dále Blaha pokračuje v tématu a poukazuje na jednotlivé body, proč tedy chudí lidé na Slovensku volí milionáře. V prvním odstavci píše o médiích, která jsou ve vlastnictví boháčů a která jim významně pomáhají „propagovat kapitalismus“. „Podívejte se na milionáře z Penty a Esetu a podívejte se, co píše SME a Deník N... Jen takový malý příklad. Socialistická levice za sebou nemá miliony od mafiánů a byznysmenů – proto v mediálním prostoru vždy tahá za kratší konec,“ dodává.

Další významný vliv na společnost má podle Blahy takzvaný americky sen, kvůli kterému většinou mládež přestává sledovat vlastní zájmy a slepě zamíří na bohatství. „Podle této iluze může i ten nejchudší dělník jednoho dne zbohatnout a stát se úspěšným podnikatelem a milionářem. Je to samozřejmě nesmysl. Takové případy jsou asi tak časté, jako eucharistické zázraky. A v kapitalismu to vždy bude tak, že miliony lidí budou plahočit na to, aby hrstka milionářů nechutně bohatla. Pointa ‚amerického snu‘ je udržovat lidi v iluzi, že i oni jednou nechutně zbohatnou, aby se nebouřili vůči vykořisťování,“ píše Blaha.

Dodává, že též levice na Západě se od obyčejných lidí distancovala a přestala řešit jejich problémy, proto oni je volí stále méně a méně, což kapitalistům vyhovuje. „Řeší gaye, multikulti, výběh slepic a jiné ‚progresivní‘ úlety - místo toho, aby chránila pracující lidi před globalizací a kapitalismem… Jedním z řešení, které nabízím, je návrat levice zpět ke svým klasickým socialistickým prioritám,“ vyzývá.

„Kapitalismus v konečném důsledku vždy tak trochu funguje jako oligarchie, ale na Slovensku to zazobanci jdou dát na hulváta - viz majetky Kisky, Matoviče, Trubana či Kollára. Milionáři se derou k moci. A chtějí nám ukrást demokracii,“ uzavírá Blaha a dodává obrázek s údajnými majetky zmíněných politiků.