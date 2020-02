Slovensko nezachrání ani tisíc nových prezidentek, pokud nezměníme toto… Banáš odhalil hlavní problém

Spisovatel ve videu uvedl, že předvolební debaty pečlivě sledoval, avšak politici, kteří v nich vystupovali, jej hodně zklamali. „Problém Slovenska zatím ani jeden z nich nepojmenoval. Dokonce ani jeden novinář nepoložil otázku, co tuto zemi ničí,“ řekl Banáš.

„Řeší DPH, daňové úniky, HDP, důchody, platy učitelů a lékařů, únik mladých lidí za hranice, ale nikdo neřeší to, co je podstatné, a to není ekonomika, ale morálka,“ prohlásil Banáš s tím, že korupce, daňové úniky a všechny podobné problémy vyplývají právě z morálky.

„Pokud nezměníme naše hodnoty, tak můžeme mít sto nových premiérů, můžeme mít tisíc prezidentek, ale nic se tu nezmění,“ dodal.

Ve videu uvádí i krátké příklady ze života, když si mu například přítel, majitel hotelu, stěžoval na to, že za rok mu ukradnou 360 žárovek. „Žárovky ukradnou v hotelu křesťané. Předpokládám, že muslimové tam krást nechodí,“ říká Banáš.

A následovaly i další momenty ze života: „Jel jsem z demonstrace Za slušné Slovensko. Chválabohu, že byla. Studenti po ní nasedli do tramvaje, všichni si vzali své mobily, babička se drží tyče, a ani jeden z těch, kteří jsou Za slušné Slovensko, ji nepustí sednout… Čili, pokud nezměníme hodnoty, tak se tu nic nezmění,“ vyprávěl spisovatel.

Dále pak Banáš ve videu přitvrzoval. „Je třeba si uvědomit, že nikdy nebudeme mít dost zdrojů, abychom platově a životní úrovní doběhli Německo či Švýcarsko. Musíme zvolit úplně jiné mechanismy,“ zamyslel se.

„Jestli nechceme, aby nám mladí lidé utíkali do zahraničí, tak je musíme zastavit, a to můžete tak, že opět postavíte železnou oponu, což asi nikdo nechce, anebo v nich vzbudíte tu hrdost na svou vlast,“ vyzývá spisovatel.