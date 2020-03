Slováci volili změnu. Včerejší volby vyhrálo OĽaNO a Směr-SD odchází do opozice

OĽaNO jako vítěz

„Po 12 letech jsme porazili vládu Směru. Měli jsme dva cíle, porazit mafii Směru a získat voliče Mariána Kotleby. Teď už je zřejmé, že se nám to podařilo.“

Slovensko včera žilo volbami. Podle sčítání to vypadá, že se jasným vítězem stalo hnutí OĽaNO s 25,02 % hlasů. Uvádí se dokonce, že samotný lídrMatovič získal největší počet preferenčních hlasů, a sice 480 000. K vítězství se vyslovil i Matovič:

Matovič rovněž na tiskové konferenci vyloučil z povolebních jednání Směr-SD. S mafií se totiž podle jeho slov nevyjednává. Reagoval tak na vyjádření volebního lídra Směru-SD Petra Pellegriniho, který nevyloučil, že by byl ochoten s OĽaNO mluvit o případné spolupráci. Naopak ke spolupráci osloví Borise Kollára ze Sme rodina.

Matovič také podotkl, že chce ze Slovenska udělat zemi, která se postará o chudé a slabé a v níž si budou lidé rovni a nebude vzkvétat extremismus.

Skutečnost, že se koalice PS/Spolu zřejmě do parlamentu nedostala, jej podle jeho slov mrzí. „Jsem přesvědčen, že dokážeme zastupovat i liberální voliče, i takové lidi máme v hnutí,“ dodal.

Padlo také několik slov o tom, zda se stane novým premiérem. Podle jeho slov to však stále není jasné.

„Je však pravda, že lidé nám na to mandát dali a u nás nic jiného nepřipadá v úvahu,“ konstatoval Matovič s tím, že byla by velká ostuda, kdyby po takové obrovské důvěře prchl z bojiště.

Matovič rovnež prohlásil, že je zatím ještě předčasné mluvit o postech, které by OĽaNO chtělo ve vládě obsadit. „To jsou věci, které si nejprve musíme říci mezi sebou. Te%d je důležité to, že už má Slovensko za sebou ten zlý sen, který jsme tady žili,“ pronesl.

Zmiňme také to, že s vítěznou stranou již telefonovala prezidentka SR Zuzana Čaputová, která se s Igorem Matovičom dohodla na setkání. To by se mohlo konat v pondělí 2. března nebo v úterý 3. března. A pokud jde o předběžná jednání s případnými partnery, ta by mohl dotyčný absolvovat ještě dnes.

V neposlední řadě připomeňme, že vítězné hnutí vsadilo v předvolební kampani na téma boje proti korupci, zdůraznění potřeby politické změny a snažilo se oslovit nevoliče i sympatizanty jiných stran.

Výsledky voleb 2020

Na druhém místě se umístila strana Směr-SD s 18,29 % hlasy. Dosavadní nejsilnější vládní strana Roberta Fica tak utrpěla porážku a míří do opozice. Premiér SR a jednička kandidátky Směru-SD Peter Pellegrini již Matovičovi a OĽaNO poblahopřál k vítězství.

„Odvedli velký kus práce, lidem odprezentovali svůj program, získali důvěru, čili je třeba jim jen pogratulovat,“ reagoval Uhrík na vítězství OĽaNO.

Třetí místo v letošním volbách dle výsledků patří(8,24 %) a čtvrtou pozici si vysloužila stranaMariána Kotleby se ziskem 7,97 %. Místopředseda kotlebovců Milan Uhrík uvedl, že jsou čísla trošku jiné, než očekávali.

Ke gratulaci se připojil také šéf ĽSNS Marián Kotleba. Ten také podotkl, že výsledek své strany považuje za dobrý: „Po obrovské antikampani, která se vedla proti naší straně, je to velmi dobrý výsledek.“

Na pátém místě je dle počtu hlasů koalice Progresivní Slovensko/Spolu s 6,96 %, která jako koalice pro vstup do parlamentu potřebuje 7 %. Volební lídr koalice Michal Truban se nechal slyšet, že ať dopadnou parlamentní volby pro koalici PS/Spolu jakkoli, oni rozhodně nekončí.

Potřebnou pětiprocentní hranici pak překonaly ještě strany Svoboda a Solidarita (SaS) s 6,21% hlasů a strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi – 5,76 %. Exprezident k výsledkům řekl, že „extremismus jsme skutečně potlačili a získal nižší procenta, než jsme se všichni obávali, že by mohl získat“.

Je důležité zmínit, že poprvé od roku 1989 nebude mít ve slovenské sněmovně zastoupení početná maďarská menšina - stana Most-Híd. V reakci na volební výsledky v noci na neděli odstoupil předseda dané strany Béla Bugár. Rezignaci měl avizovat také předseda Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Alojz Hlina.

Gratulace k výsledkům

Slovenské volby vzbudily ohlasy i mezi českými politiky. K výsledkům se na sociální síti vyjádřil například český premiér Andrej Babiš, který vítězům poblahopřál.

„Gratuluji @Igor Matovič a hnutí @OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti k vítězství ve slovenských parlamentních volbách! Skvělá kampaň, díky které si dokázal získat obrovskou důvěru lidí. Se Slovenskem máme vynikající vztahy a já se moc těším na spolupráci bilaterálně, ve V4 i v EU,“ napsal na Facebooku.