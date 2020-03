Pellegrini nevylučuje, že povede Směr. Chce být místopředsedou parlamentu

Dosluhující premiér a lídr kandidátky strany Směr-SD Peter Pellegrini se chce ucházet o post místopředsedy parlamentu, pokud se taková možnost naskytne. Ve svém povolebním rozhovoru prohlásil, že by stranické vedení mělo nabídnout své funkce.

Pellegrini se domnívá, že strana Směr-SD má mnohem větší potenciál než 18 %, které získala ve včerejších volbách. Spolu s tím je rád, že nepropadla tak, jak předpovídaly první exit polly. V této souvislosti si však myslí, že by celé stranické vedení mělo na nejbližším sjezdu nabídnout své funkce.

„Pokud bude důvěra členské základny, důvěra lidí a přijde taková situace ve Směru-SD, že se bude diskutovat o možné výměně a takový souboj nebo nominace nastane, tak určitě neřeknu ne,“ prohlásil Pellegrini.

I uvnitř Směru by podle něj měla proběhnout zodpovědná změna, parafrázoval své předvolební heslo. Možnost, že by stranu mohl vést on místo Roberta Fica,nevyloučil.

Spolu s tím se dosluhující premiér domnívá, že volby dokázaly, že lidé dali přednost známým tvářím v politice a odmítli stranické „novotvary“.

„Na druhé straně vidíme, jak dopadly ty novotvary, jeden se dostal s odřenýma ušima a jeden už vůbec ne,“ pronesl Pellegrini na adresu strany Za lidi bývalého prezidenta Adreje Kisky, jež získala 5,7 % a uskupení PS/Spolu, které chyběly setiny procent, aby překonalo 7% hranici, kterou potřebují koaliční uskupení dvou stran.

Povolební jednání

Včerejší parlamentní volby na Slovensku vyhrálo hnutí OĽaNO Igora Matoviče s více než 25 %. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Sme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %).

Nyní budou následovat koaliční jednání. Prezidentka Zuzana Čaputová skrz svého mluvčího Martina Strižince uvedla, že je na vyjednávání připravená. Další postup oznámí v pondělí. Občané podle ní svým hlasováním potvrdili, že touží po změně.

Matovič v neděli ráno oznámil, že s prezidentkou již telefonoval a dohodli se, že společně sejdou buď v pondělí nebo v úterý. Dosavadní opozice Směru získala ústavní většinu 95 hlasů a je otázka, zda dojde k vytvoření velké koalice. Spojenectví se Směrem Matovič v povolební debatě v televizi Markíza vyloučil

„Bojujeme 10 let proti Směru a 10 let mluvím o tom, že chceme nahradit Směr, nebudeme s nimi vyjednávat,“ poznamenal.

Pellegrini možnost spolupráce s OĽaNO nevyloučil, ale uvedl, že to patří do sféry humornějších otázek. Nicméně pokud se naskytne taková příležitost, Pellegrini, coby lídr kandidátky nejsilnější opoziční strany, by chtěl získat post místopředsedy Národní rady SR.

„Pokud takovou možnost dostanu, tak se o ni ucházet budu,“ řekl dosluhující premiér. „Pokud by ta funkce připadala Směru, tak bych to měl být já,“ doplnil.

Matovič se chce inspirovat Orbánem

V debatě lídr OĽaNO nastínil směr, kterým se chce po volbách vydat. Ten zahrnuje nulovou toleranci ke korupci, otevřenou vládu a boj o duši voličů Směru, kotlebovců a Harabina.

„Pokusíme se vytvořit tu nejlepší vládu, jakou Slovensko může mít, kde spravedlnost bude platit pro všechny,“ řekl.

Matovič rovněž poznamenal, že v některých případech vládnutí se hodlá inspirovat maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Jeho potenciální koaliční partner Andrej Kiska na to reagoval zdrženlivě.