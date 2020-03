Americká vojenská základna, podřízení se NATO a globalistické zájmy. Co čeká Slovensko po volbách?

Příznivý výsledek parlamentních voleb pro politické hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), podle něhož získala čtvrtinu veškerých hlasů, umožňuje jejímu vedení obsadit minimálně polovinu ministerstev v budoucí koaliční vládě. Navíc by budoucí koalice měla mít kvalifikovanou většinu v Národní radě SR, což dává příležitost k tomu provést ústavní změny, včetně těch, které se týkají reforem v silových resortech.

Představitelé OĽaNO již prohlásili, že mají zájem o ministerstvo vnitra. Jak uvádí deník Hlavné správy, v čele tohoto resortu může stát slovenský poslanec za OĽaNO Eduard Heger, jenž je momentálně členem Zvláštního kontrolního výboru NR SR pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Dotyčný je stranou označován za stínového ministra financí, ale nebylo by zřejmě ani překvapením, kdyby získal post v silové oblasti. V každém případě lze tuto osobu považovat za silnou podporu prozápadních globalistických zájmů.

Dilema pro budoucího premiéra

Dalším resortem, jenž má zásadní úlohu v tvorbě bezpečnostní politiky je ministerstvo obrany. Hlavním kandidátem na post ministra obrany je slovenský politik a bývalý diplomat Jaroslav Nad’, který má bohaté zkušenosti ve spolupráci s institucemi Evropské unie a NATO. Například absolvoval kurzy pro vysoké úředníky ve škole při NATO a účastnil se stáže v evropských institucích v Bruselu . V letech 2016 až 2018 působil jako ředitel Slovenského institutu pro bezpečnostní politiku. Jak uvádí deník Hlavné správy, Jaroslav Nad’ je právě tím politikem, který by mohl zajistit, aby SR splnilo řadu požadavků ze strany NATO, a to včetně možného dočasného umístění vojenské základny USA, stejně jako zabezpečení ústupného postoje Slovenské republiky vůči NATO.

S největší pravděpodobností stane v čele ministerstva zahraničí také proevropsky orientovaný politik, což odpovídá tendencím posledních let. Výše uvedené skutečnosti přispívají k závěru, že nová vláda bude převážně prozápadní. Nicméně, vzhledem k tomu, že se v poslední době ukázala neschopnost evropských institucí čelit řadě závažných problémů, jakými je například šíření epidemie koronaviru, zejména v Itálii, a migrační problém spojený s rozhodnutím Turecka odstranit překážky pro přesun migrantů z jejího území do EU, bude nový slovenský premiér nucen zaujmout tvrdší stanovisko v řešení bezpečnostních a zahraničněpolitických otázek, a to bez ohledu na zájmy globalistických skupin.