Fico: Prohráli jsme, porážku uznávám

Až v odpoledních hodinách předseda slovenské strany Směr-SD Robert Fico okomentoval výsledky včerejších parlamentních voleb. Na tiskové konferenci strany uznal porážku. Zatím však neuvažuje, že by odstoupil z vedení strany.

Doposud nejsilnější strana Směr-SD skončila v sobotních parlamentních volbách druhá s 18 % hlasů a 38 mandáty. Na prvním místě se umístilo hnutí OĽaNO Igora Matoviče s 25 % a 53 křesly v parlamentu. Fico, který dle svého vyjádření věřil ve vítězství, označil tento výsledek za prohru.

„Prohráli jsme. Uznávám porážku,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda strany. „V těchto volbách prohráli tři: prohráli jste vy, třetí sektor a Směr-SD. Vyhrál někdo, o kom ještě nevíme, jak se bude chovat na slovenské politické scéně, a co to vlastně znamená,“ vyjádřil se o Matovičovi.

„Co by dali jiní za 18 %,“ řekl Fico a nevyloučil, že za dva roky se může Směr vrátit jako ještě silnější strana. Dodal, že chce mít ze Směru „čistě levicovou stranu“.

Otázka vedení Směru

Fico poděkoval všem voličům Směru, kteří straně svěřili svůj hlas. Dodal také, že chce, aby Směr byl čistě levicovou stranou. Navzdory tomu, že uznal svou porážku, poznamenal, že 38 mandátů není špatný výsledek, který umožňuje svolávat mimořádné schůze či předkládat návrh na odvolání ministrů z funkce.

„Řekl jsem to velmi jasně, že pokud má být někdo jednotkou na kandidátce, a v tomto případě to byl Peter Pellegrini, tak mu patří každá nejvyšší pozice, která patří Směru. Jak se rozhodne, je na něm.“

Novinářům Fico potvrdil, že pokud Směr získá funkci místopředsedy Národní rady, svěří ji současnému premiérovi a lídrovi stranické kandidátky Směru Peteru Pellegrinimu a bude na něm, jak se rozhodne.

Fica se dále zeptali, zda vyvodil odpovědnost za prohru a zda vzhledem k tomu, že měl méně preferenčních kroužků než Pellegrini, mu nechce přenechat pozici předsedy strany.

„Já jsem nebyl v kampani, promiňte,“ reagoval Fico. „Toto nechte na nás. My se rozhodneme, co podnikneme, jak podnikneme… Je to otázka času. My si sedneme ve Směru a budeme hovořit o tom, co dále. Můj názor je: ze Směru čistá levicová strana,“ uvedl.

Na doplňující otázku, zda o tom alespoň uvažuje, Fico odpověděl „ne“.

Dříve v rozhovoru s novináři Peter Pellegrini potvrdil, že by se ujal funkce místopředsedy Národní rady, pokud ji Směr-SD získá. Kromě toho dodal, že by stranické vedení mělo nabídnout své funkce. I uvnitř Směru by podle něj měla proběhnout „zodpovědná změna“.

V této souvislosti nevyloučil, že by mohl být novým šéfem strany.

„Pokud bude důvěra členské základny, důvěra lidí a přijde taková situace ve Směru-SD, že se bude diskutovat o možné výměně, a takový souboj nebo nominace nastane, tak určitě neřeknu ne,“ prohlásil Pellegrini.