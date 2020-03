Nový parlament na Slovensku se sejde nejpozději do 30 dnů, prezidentka je připravena k jednání

Slovenský parlament se v novém složení sejde podle ústavy nejpozději do 30 dnů. Ustavující schůzi nové Národní rady (NR) SR svolá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pokud by tak neučinila, noví poslanci se sejdou automaticky 30. den po vyhlášení výsledků voleb.

Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálních sítích oznámila, že je připravena k zahájení politického jednání o sestavení nové vlády. Jaký bude její další postup, oznámí v pondělí 2. března.

Občané podle prezidentky svým hlasováním potvrdili touhu po změně. Poděkovala všem, kteří se voleb zúčastnili.

„Gratuluji vítězi voleb i stranám a poslancům, kterým voliči svými hlasy vyjádřili důvěru,“ prohlásila.

Ustavující schůzi má řídit dosavadní předseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Do jeho rukou noví poslanci slavnostně složí slib, který zní: „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Slovenské republice . Své povinnosti budu plnit v zájmu jejích občanů. Budu dodržovat ústavu a ostatní zákony a pracovat tak, aby byly uváděny do života.“

Pak by měli zvolit nového předsedu parlamentu, kterému vzápětí Danko předá vedení schůze. Na první schůzi se parlament dohodne i na počtu místopředsedů sněmovny a v tajné volbě bude o nich hlasovat. Zákonodárný sbor zřídí na prvním setkání i parlamentní výbory. Zároveň rozhodne o počtu a poslání dalších výborů, které nemá v zákoně striktně určené, a dohodne se na jejich složení.

Vláda podá po ustavující schůzi nového parlamentu demisi do rukou prezidentky SR. Svou funkci však vykonává až do jmenování nového kabinetu. Ten je povinen do 30 dnů po svém jmenování předstoupit před poslance, předložit jim svůj program a požádat o vyslovení důvěry.

Vítězem parlamentních voleb by mělo být na základě neoficiálních výsledků po sečtení všech hlasů voličů hnutí OĽaNO se ziskem 25,02 procenta hlasů. Následuje Směr-SD 18,29procentním ziskem a Jsme rodina s 8,24 procenta.

Do parlamentních lavic by se měly dostat i zástupci ĽSNS (7,97 procenta), SaS (6,22 procenta) a Za lidi (5,77 procenta).

Nejvíce ze 150 poslaneckých mandátů by mělo podle předběžných výsledků voleb získat hnutí OĽaNO, které by mělo v parlamentu zastupovat 53 poslanců. Pod hlavičkou Směru-SD by mělo v NR SR sedět 38 poslanců. Hnutí Jsme rodina a strana ĽSNS by měly mít po 17 křeslech, SaS 13 a Za lidi 12. Na udržení si většiny v plénu NR SR potřebuje vládní moc alespoň 76 poslanců.