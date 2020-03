Co dělalo pár hodin po volbách auto OĽaNO před americkým velvyslanectvím? Blaha přišel s ohromujícím zjištěním

Blaha včera, v neděli 1. března, na sociální síti upozornil na jednu zajímavou skutečnost. Dostala se mu totiž do ruky fotografie, na které je zachyceno služební auto Trnavského samosprávního, kraje, který je pod politickou kontrolou OĽaNO. Možná by se mohlo zdát, že jde o obyčejnou fotografii. Blaha však v postu kladl důraz na to, kde auto stálo.

„Hádejte, kde toto auto parkovalo dnes, v neděli ráno, jeden den po volbách. Ti, co znají Bratislavu, to už vidí. Ti, co ji neznají – držte se. Parkovalo před rezidencí amerického velvyslanectví na Slovensku,“ uvádí.

Prodal Matovič Slovensko?

Logicky tak vyvstávají otázky, co to znamená. Politik píše, že to vypadá to tak, že „velký hrdina Matovič“ nebo některý z jeho poskoků z OĽaNO si šel okamžitě po volbách vyžádat pokyny od Velkého bratra.

„Bravo, Mr. Pentoviči! Takhle obhajuje naše národní zájmy příští premiér?“ ptá se.

„A budu se americké ambasády ptát i na to, co řešila s představiteli OĽaNO v neděli ráno, pár hodin po volbách,“ podotkl.

Blaha však uvedl, že to tak nenechá. Bude se, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ptát daného kraje, za jakým účelem byl někdo s autem, které je placeno z veřejných zdrojů, v neděli ráno na návštěvě amerického velvyslanectví.

Situaci srovnal také s tím, jaký skandál by se strhl, kdyby k něčemu takovému došlo například v USA, kde by nový prezident „naklusal“ na ruskou ambasádu. Média by z toho podle něj ještě několik let dělala skandál.

„Tak jak je možné, že něco takové páchají Američané na Slovensku? Tohle je prostě skandál – vypadá to tak, že podvodník Matovič prodal Slovensko Američanům jen pár hodin po volbách. Ostuda!“ píše.

Soltesz v akci?

Blaha také podotkl, že mu zdroj prozradil, že včera kolem 13.30 viděl z americké rezidence vycházet ještě jednu zajímavou postavičku, a sice Arpáda Soltésze.

„Liberální monstrum, které Slovany rasisticky označuje za chátru a je autorem scénáře k filmu Sviňa,“ uvedl.

Náhoda či nikoli?

Uvádí přitom, že právě tento film zřejmě pomohl rozhodnout letošní volby, protože šířil tu nejodpornější nenávist vůči Směru-SD.

Závěrem se tak politik ptá, zda šlo o náhodu či předem připravenou akci.

„Je náhoda, že tady svině (Blahovo označení pro Soltésze, pozn. red.) v neděli na oběd, den po volbách, vesele vychází z americké rezidence? Nebo tady někdo svini potřeboval, aby převzal moc?“ stojí v příspěvku.

Dodal také, že během celé kampaně varoval lidi, že hrozí, že pravice promění Slovensko na americkou kolonii. „Netrvalo to ani pár hodin po volbách a je to tady,“ napsal.

Parlamentní volby 2020

Volby se na Slovensku konaly v sobotu 29. února. S přehledem je vyhrálo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviče s 25 %. Na druhém místě se umístila strana Směr-SD s více než 18 %, které následují Sme rodina (8,24 %), ĽSNS (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,77). PS/Spolu coby koalice dvou stran potřebovala získat alespoň 7 % hlasů, aby se dostala do parlamentu.