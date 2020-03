Konec neziskovek na Slovensku? Spisovatel Soltész varoval před Matovičem. Liberál je jeho největší nepřítel, tvrdí

Takový pláč a naříkání sluníčkářů z bratislavské kavárky, jako po letošních parlamentních volbách, Slovensko již dlouho nezažilo. Jejich oblíbená ultraliberální strana Progresivní Slovensko se totiž jen o chlup nedostala do parlamentu. I Arpád Soltész, volič PS, je nešťastný z nové vlády Igora Matoviče. K věci se vyjádřil na Facebooku.

Šéf investigativního centra Jána Kuciaka, Arpád Soltész, je známý svým ultraliberálním fanatismem a vulgárním slovníkem. Slováky například označil za chátru z východní Evropy a bílou rasu nazval bílou spodinou.

Dokonce i před volbami použil nelichotivé přívlastky na voliče strany ĽSNS : „Hlas pro Kotlebu je hlasem chátry, chamradi, chrápačů, svoloči, lůzy a spodiny.“

Podobně se pustil i do kandidátů strany OĽaNO. Na adresu šéfa hnutí Igora Matoviča prohlásil, že je to „mimořádně kreativní omezenec, který nesleduje žádné uchopitelné politické cíle“ a jeho politické kandidáty označil za hlupáky nebo psychopaty.

„Co v únoru 2020 skutečně dokáže překvapit, je fakt, že se stále najde 149 naivních hlupáků, hyper ambiciózních psychopatů a oportunistických gaunerů, kteří jsou ochotni za OĽaNO kandidovat,“ uvedl Soltész na adresu Matovičova hnutí ještě před volbami.

Nářek a pláč po volbách?

I v současné chvíli, po obrovském vítězství Matoviče a jeho hnutí ve volbách a po fiasku koalice PS/Spolu, která se jen o fous nedostala do parlamentu, je Soltész plný smutku. K věci se vyslovil na sociální síti.

„Tak jako po každé bitvě bylo třeba se pořádně vyspat a teď je čas si sednout, připnout si generálské výložky a zhodnotit výkon těch „svých“. Neboť jsou ve skutečnosti jediní, kteří mě opravdu zajímají a zaslouží si i nějakou zpětnou vazbu. Obzvláště, když dostali takovou spektakulární nakládačku jako slovenští liberálové,“ napsal úvodem.

Celý jeho příspěvek se přitom nese ve smutném duchu. Soltész v něm totiž přiznává, že i on volil stranu Progresivní Slovensko, která jen těsně neuspěla. Tvrdí ale, že nic není ztraceno a progresivcům radí, co mají dělat, aby v příštích volbách zvítězili.

„Budujte otevřenou občanskou společnost, která vám vygeneruje reálnou a stabilní voličskou základnu,“ uvádí s tím, že podle něj dotyční nyní absolutně nemají voličskou základnu, která by jim mohla dát mandát na změnu země, jak si představují.

I dále se novinář zamýšlí nad tím, co udělala strana špatně. „Obrazně řečeno, přišli jste na automobilový trh, ale neprodávali jste větší, silnější, rychlejší, hezčí, bezpečnější a levnější auto, ale ekologická elektrokola. Neměli jste šanci,“ snažil se o přirovnání.

Místy to v příspěvku vyznívá, jako by Soltész otevřeně hovořil o tom, že je nutné investovat do nevládních organizací, které následně ovlivní lidi.

Soltész vs. Matovič

V rozsáhlém komentáři samozřejmě, mimo jiné, přišla řeč i na Igora Matoviče.

„Igor Matovič se vám to pokoušel vysvětlit už během volební noci, jen ho nikdo pořádně neposlouchal a všichni nabyli pocitu, že si jen zbytečně kopl do Aloise Hliny. Ve skutečnosti, když řekl, že si Hlina může za svůj pád sám, protože uzavřel pakt s nepřítelem, Matovič pouze vyslal jasný vzkaz, kdo je tu skutečný nepřítel. Jste to, samozřejmě, vy – liberálové,“ píše.

Zároveň má dotyčný obavy z vlády Matoviče ve vztahu k liberálním médiím a mimovládkám: „Vaši nepřátelé nejsou hlupáci, vědí, že tohle je pro ně největší hrozbou. Pravděpodobně budou vládnout ústavní většinou a budou mít snahu občanskou společnost oslabit. Počítal bych i s pokusy umlčet média a zpacifikovat nevládní organizace, především pak ty, jejichž úkolem je kontrolovat moc a její zneužívání,“ uvádí.

Podle něj to tak budou mít těžší než v minulosti, ale je to jejich jediná šance. Myslí si totiž, že Slovensko již přežilo horší věci.

Parlamentní volby 2020

Volby se na Slovensku konaly v sobotu 29. února. S přehledem je vyhrálo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviče s 25 %. Na druhém místě se umístila strana Směr-SD s více než 18 %, které následují Sme rodina (8,24 %), ĽSNS (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,77). PS/Spolu coby koalice dvou stran potřebovala získat alespoň 7 % hlasů, aby se dostala do parlamentu.