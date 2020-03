Čaputová dnes přijme Kisku, Sulíka a Kollára. Matovič zatím sestavení vlády od prezidentky na starost nedostal

Čaputová všechny tři lídry přijme v úterý - v 10:00 přijde do Prezidentského paláce Kiska, v 11:00 Sulík a v 13:30 Kollár. Dnes by se měl zároveň Matovič setkat s Kiskou, aby si promluvili o prioritách budoucí vlády. Pokud se potvrdí, že chtějí vstoupit do koalice, Čaputová svěří sestavení nové vlády vůdci OĽaNO Igoru Matovičovi. Hlava státu to oznámila včera 2. března na jejich společném brífinku po schůzce v Prezidentském paláci.

„Pokud bude deklarovaná společná vůle sestavit vládu a vytvořit koalici, znamená to, že takové seskupení politických stran bude mít dostatečnou podporu v parlamentu. Pokud se potvrdí, že do vlády se hlásí tři nebo čtyři politické subjekty, následně pověřím Igora Matoviče sestavením vlády Slovenské republiky,“ oznámila Čaputová.

Prezidentka vyjádřila přesvědčení, že pověření Matoviče by mohlo být otázkou dnů, nikoli týdnů.

„Je to opravdu velká důvěra, která se dostala tomuto hnutí a dalším stranám a přiměřeně k tomu i velká zodpovědnost,“ řekla prezidentka po setkání s Matovičem. Dodala, že z jejich společného rozhovoru vyplývá, že si tuto zodpovědnost Matovič uvědomuje.

Lídr OĽaNO v souvislosti se sestavováním vlády zdůraznil, že nechce nic urychlovat. Zároveň však dodal, že chce, aby to bylo co nejdříve. Konkrétní termín zatím podle vlastních slov nemá.

„Pokud tato vláda má ambici dělat ústavní změny, tak čím širší legitimita v parlamentu, tím lépe, protože pouze tehdy dokáže ty ústavní změny provést,“ řekla.

Prezidentka reagovala i na snahu Matoviče získat ústavní většinu pro případnou koalici v plénu parlamentu.

Koalice OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za lidi by měla ve stopadesátičlenné sněmovně 95 hlasů.

Samotné pověření sestavením vlády je na Slovensku ústavní tradicí, které nemá oporu v ústavě. Hlava státu má ale po volbách důležitou politickou roli při střídání vlád, protože jmenuje nového premiéra a na jeho návrh také členy kabinetu.