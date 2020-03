„Jako blondýnka po pátém drinku na diskotéce.“ Blahu šokovalo chování Čaputové na setkání s Matovičem. Co provedla?

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha na svém Facebooku upozornil na to, jak se chovala prezidentka SR v jednu chvíli na setkání v Prezidentském paláci s Igorem Matovičem, jehož hnutí OĽaNO vyhrálo letošní parlamentní volby. Co se mu nelíbilo?

Blaha na sociální síti zveřejnil zajímavou fotografii ze setkání, u které upozornil zejména na moment, kdy si budoucí předseda vlády „trapně a pubertálně“ kopne v Prezidentském paláci do poslankyně Směru-SD za to, že byla věštkyně. Naštval jej však především výraz slovenské hlavy státy.

„Hehehe, úplně se pleskáme po břiše, jaký je ten Igi vtipálek, protože to je tak prezidentské! Úroveň dvou puberťáků, kteří se vysmívají spolužačce na školním záchodě,“ okomentoval situaci.

Blaha tak poukázal na to, že místo toho, aby Čaputová tuto hloupou a nemístnou poznámku „Mr. Beana slovenské politiky“ diplomaticky ignorovala, tak se začne smát jako blondýnka po pátém drinku na diskotéce.

„Kdyby se takhle někdo vysmíval Čaputové, tak by z něj liberální média okamžitě udělala nepřítele světového ženství,“ myslí si.

Čemu se vlastně Čaputová smála?

V příspěvku pak politik píše, že se zřejmě „do žen kopat může, když jsou ze Směru“. „To pak nevadí, to se i Čaputová může „kolegiálně“ zasmát trnavskému blbečkovi, co si potřebuje kopnout do ženy dokonce i v Prezidentském paláci,“ míní.

Následně se člen Směru-SD zamýšlí nad tím, čemu se hlava státu vlastně tak smála. „Tomu, že sama nemáte advokátní praxi a hrála jste si na advokátku? Nebo tomu, že Matovič nedokázal ani sám napsat diplomovou práci?“ zní některé jeho dotazy.

Řeč ale přišla také na Borise Kollára (Sme rodina): „Anebo tomu, že nový předseda parlamentu bude Boris Kollár, který vystudoval vysokou školu života přímo u profesora Piťa a docenta Kýbla?“

Blaha se zmínil také o tom, zda Čaputovou nepovilo náhodou to, že ministerstvo vnitra padne do rukou chlapovi, který chtěl zavírat řidiče, kteří srazili chodce na přechodu, dokud sám nezabil ubohého staříka.

Závěrem navíc politik napsal, že by se prezidentka raději místo takového vysmívání měla zamyslet nad něčím úplně jiným.

„Místo toho, abyste se smála nezdvořilým vtípkům slovenského Borata, se zamyslete nad tím, madam, že Slovensko budou v zahraničí jako nejvyšší ústavní činitelé zastupovat daňový podvodník, co přepsal milionové majetky na manželku a regulérní mafián, který podle spisů tajné služby pašoval heroin na Slovensko,“ napsal.