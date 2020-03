Prezidentka Čaputová pověřila Matoviče sestavením vlády

„Případná nová vláda dostala velkou důvěru občanů a spolu s tím i plnou zodpovědnost,“ prohlásila prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentském paláci po svém rozhodnutí pověřit Igora Matoviče sestavením vlády.

Šéf politického hnutí OĽaNO, jež získalo 25,03 % hlasů voličů v parlamentních volbách na Slovensku, následně poděkoval slovenské prezidentce a prohlásil, že bude usilovat o to, aby Slovensko mělo tu nejlepší vládu v historii.

„Děkuji, paní prezidentko, za nejdůležitější a nejtěžší domácí úlohu. Chci, aby se v knihách dějepisu psalo, že Slovensko mělo tu nejlepší vládu,“ řekl Matovič.

Dále Matovič zdůraznil, že jeho cílem je sestavení vlády s kvalifikovanou většinou. Následně dodal, že rád přivítá v budoucí koalici PS/SPOLU v případě, že se dostanou do parlamentu.

„Pokud podají ústavní stížnost a zjistí se, že mají o tisíc hlasů víc a budou v parlamentu, mohou se přidat,“ sdělil slovenský politik.

Předseda OĽaNO je přesvědčen, že případné zahrnutí do koalice politického hnutí SME RODINA Borise Kollára nebude mít nepříznivý dopad z hlediska stability budoucí vlády. Uvedl rovněž i to, že hodlá sestavovat vládu na základě konsenzu, nikoliv práva veta. Navíc podotkl, že chce uzavřít koaliční dohodu co nejdříve.

Matovič dal najevo, že pro něj je víc přípustné sestavení vlády spolu s lídrem SME RODINA Borisem Kollárem než s Marianem Kotlebou či Robertem Ficem. „Vybíráme z toho, co máme,“ uvedl lídr OĽaNO.

Ve své řeči Igor Matovič zdůraznil význam investigativních novinářů pro zajištění a dohled nad čistotou veřejného a podnikatelského prostředí. Navrhl rovněž i zřízení fondu pro investigativní novináře.

Ze slov slovenského politika vyplývá, že se zatím nezabýval přerozdělováním míst v nové vládě a nechce, aby o svých návrzích či přáních lídři stran mluvili v médiích.

I když sdělil, že nehodlá příliš urychlovat veškerý proces jednání, přece jen dal najevo, že v nejbližší době bude kontaktovat současného premiéra Pellegriniho, aby předání kompetencí proběhlo co nejdříve.