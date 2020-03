Matovič chce dát 10 milionů eur veřejných peněz ročně investigativním novinářům. Na co to potřebuje?

Předseda vítězného ve slovenských volbách hnutí OĽaNO Igor Matovič představil návrh fondu na podporu investigativní žurnalistiky. Chce novinářům dát 10 milionů eur ročně. Oznámil to na tiskové konferenci krátce po setkání s vůdcem strany Sme rodina Borisem Kollárem. Dnes to plánuje navrhnout Andreji Kiskovi.

Podle Matovičových slov by mělo jít o nadstavbovou jednotku ke kontrolním orgánům, které v současnosti existují. Novináři by dohlíželi na veřejné zakázky na Slovensku a jejich úkolem by bylo preventivně upozorňovat na korupční a jiné kauzy minulých, ale i nově vznikající vlády.

„Úplně nejlepším arbitrem, dohledem nad čistotou veřejných zakázek a činnosti na ministerstvech by mohli být investigativní novináři. Fond se může pojmenovat například po Jánu Kuciakovi,“ vysvětlil svůj návrh Igor Matovič.

Fond by měl být podle Matoviči představy financovaný určitým procentem z HDP, které by bylo pevně stanoveno. Podle Matoviče by z takového balíku peněz mohlo být zaplacených sto investigativních novinářů.

„Nasadili bychom na sebe investigativní žurnalisty. To by bylo úplně nejlepší, abychom si na sebe upletli takový bič,“ prohlásil s tím, že by tak podpořili roli novináře kontrolovat vládní moc. Novináři by podle něj přímo rozhodovali o tom, jak se budou peníze dělit na investigativní žurnalistiku.

Matovič médiím vzkázal, že když budou správní kandidáti, měli by se jim celé čtyři roky velmi vytrvale dívat na prsty.

Matovič čeká už jen na Kisku

„Jak uhlídat to, abychom náhodou neuletěli a nedělali podobné chyby jako předešlé vlády. Proto i já za ním (Kiskou, pozn.) přijdu s návrhem na fond na podporu investigativní žurnalistiky, který by byl pojmenován po Jánu Kuciakovi, kde by jednotlivé redakce mohly z toho fondu čerpat,“ řekl Matovič novinářům.

Igor Matovič dnes představí svůj návrh předsedovi Za lidi Andreji Kiskovi jako odpověď na jeho obavy z případného fungování některých vládních kandidátů. Kiska měl podle Matoviče obavy hlavně ze strany Sme rodina , pokud strana Borise Kollára nominuje do některých vládních a parlamentních funkcí lidi, jejichž morální kredit by mohl vzbuzovat pochybnosti.

Lídr strany Sme rodina oznámil, že by uvítal, kdyby byl výsledkem jednání vznik nové vládní čtyřkoalice. V případě, že by se však se stranou Za lidi nedohodli, je připraven podpořit i vznik trojkoalice se stranami OĽaNO a Svoboda a Solidarita (SaS).

„Je mi lidsky líto, že někteří kolegové věci komplikují a zbytečně je protahují,“ řekl Boris Kollar.

Reakce na sociálních sítích

Podle šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdeho slovenská žurnalistika nepotřebuje státní fond. Místo toho žádá o moderní novinářský zákon a čeká na politiky, kteří neútočí na novináře a média. „My budeme politiky kontrolovat i bez tohoto fondu,“ napsal na své facebookové stránce.

„Potřebujeme, aby vláda a ministerstva udělaly ráznou a důslednou kontrolu nákupu mediálního prostoru na propagaci EU fondů, protože máme vážné podezření, že část médií nenaplňovala podmínky smluv, tedy, že šlo o korumpování ‚spřízněných‘ médií, resp. dohody mezi ministerskými úředníky a vybranými médii,“ oznámil Bardy.

Bývalý ministr školství, vědy, výzkumu a sportu SR Juraj Draxler považuje tento návrh za „začátek absurdního vládnutí“.

„Nehledě na totální absurdnosti něčeho podobného si ještě dovolím podtrhnout dvě věci. Zaprvé: nová vláda se ještě ani nedala dohromady a už přišla s nějakým zásadním krokem, na který se neptala voličů, přestože JSME MĚLI před pár dny VOLBY! Zadruhé nikdo zatím nenaznačil, zda se přece jen nechtějí zeptat občanů v nějakém Matovičově ‚referendu‘, zda si přejí, aby vláda takto za naše peníze uplácela novináře (protože o nic jiného by ve skutečnosti nešlo),” reaguje Draxler na Facebooku.