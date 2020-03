Strana Za lidi Andreje Kisky začne jednání o koalici

Bývalý prezident Slovenska Andrej Kiska se svojí stranou Za lidi prohlásil, že začnou jednání o vstupu do vládní koalice. Prý to ale nebude za každou cenu.

„Jednomyslně jsme se rozhodli, že začneme oficiální jednání o vstupu do koalice,“ prohlásil Andrej Kiska a dodal: „Neznamená to, že půjdeme do koalice za každou cenu.“

Na tiskové konferenci lídr strany Za lidi dodal, že je důležité, aby nová slovenská vláda měla vysokou morální a odbornou úroveň.

„V první řadě je rozhodující, co je dobré pro naši zemi, poté co je dobré pro naši stranu. Moje maličkost bude tím nejmenším problémem ve všem,“ uvedl Andrej Kiska.

Bývalý prezident také poukázal na skutečnost, že v jeho očích mají některá ministerstva větší váhu, oproti ostatním. I tato otázka ale bude předmětem jednání.

Předseda hnutí OĽaNO Igor Matovič ve čtvrtek jednal s Andrejem Kiskou, podle informací se řešil vstup strany do koalice.

„Věřím, že se přidají. Když se rozhodnou zůstat v opozici s Kotlebou a Ficem, my se určitě zařídíme,“ prohlásil Matovič před setkáním s Kiskou.

Podle jeho slov jsou tři politické strany – SaS, OĽaNO a Sme Rodina – již ve své podstatě dohodnuté na spolupráci.

Matovič sestavuje novou vládu

Předseda hnutí OĽaNO (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti) Igor Matovič byl včera slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou pověřen k sestavení vlády.

„Případná nová vláda dostala velkou důvěru občanů a spolu s tím i plnou zodpovědnost,“ prohlásila prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentském paláci po svém rozhodnutí pověřit Igora Matoviče sestavením vlády.

Šéf politického hnutí OĽaNO, jež získalo 25,03 % hlasů voličů v parlamentních volbách na Slovensku, následně poděkoval slovenské prezidentce a prohlásil, že bude usilovat o to, aby Slovensko mělo tu nejlepší vládu ve své historii.

„Děkuji, paní prezidentko, za nejdůležitější a nejtěžší domácí úlohu. Chci, aby se v knihách dějepisu psalo, že Slovensko mělo tu nejlepší vládu,“ prohlásil Igor Matovič.

Politik také dal najevo, že pro něj je víc přípustné sestavení vlády spolu s lídrem SME RODINA Borisem Kollárem než s Marianem Kotlebou či Robertem Ficem.