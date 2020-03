„Chlapci, nějak se vám to rozpadá, a to jste ještě ani nezačali.“ Blaha poukázal na slabiny tvořící se koalice

Další příspěvek zahájil poznámkou ohledně předsedy vítězné strany OĽaNO Igora Matoviče.

„Matovič nabídl novinářům úplatek v podobě státního fondu, kam by tekly miliony daňových poplatníků do kapes žurnalistů. Korupce. Obyčejná korupce. A ještě to i honosně nazval po Jánovi Kuciakovi, aby to vypadalo hrdinsky a morálně. Já jen, že tento chlap chce jít bojovat proti korupci. Tleskáme. Prosím, hoďte na něj síť,“ začal své obvinění autor.

Pak Blaha přechází k tématu koalice, kterou označuje za pohodlíčko, harmonii a lásku nejlaskavější.

„Kollarův člověk nazval Kisku vrahem Kuciaka (asi věděl, co říká!), Kiska s Matovičem naznačují, že Kollár je zloděj, kterému nelze věřit (no, řekněme si, že františkánský mnich to není), pro Kollára je Kiskův poslanec Benčík fašista (souhlas, Borisi!) a tak dále. Člověk by si až zanotoval s Elánem - láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú!“ uvedl Blaha s odkazem na jednu z nejslavnějších slovenských písniček.

Podle slov poslance Směru-SD je smysl existence slovenské pravice kopání do Roberta Fica.

„Tento cíl najednou ztratili a všimněte si, jací jsou najednou prázdní. Řeší jen své místo a vzájemně se hejtují, že kdo je větší zloděj. Jinak nic. Žádné zdravotnictví, žádný boj s korupcí. Na tiskovce řeší horalky, kravatky a korumpování novinářů. Bravo!“ pokračuje politik.

Blaha se neudržel a zapojil i zmínku o hlavě slovenského státu, ačkoli stručně. Poznamenal, že Čaputová měla slogan - země, kde se lidé nebudou bát umírat, Matovič si vybral slogan - země, kde se lidé budou chtít vracet.

„Já fakt nevím, kdo jim ty hlouposti vymýšlí. Igorku, nechci ti nabourávat marketing, ale pokud uděláš mafiána předsedou parlamentu, tak jediný, kdo se sem bude chtít vracet, je Karol Mello z Belize,“ podotkl Blaha.

Pak přichází s vysvětlením snah a záměru bývalého prezidenta SR. Podle Blahy Kiskovy útoky na Kollára mají jen jediný cíl, a to být předsedou parlamentu. Blaha se domnívá, že všechno ostatní by bylo směšné: vždyť jako bývalý prezident přece nemůže být řadovým poslancem, to by byla ostuda.

„A tak spolu s liberálními médii tlačí na Kollára a najednou jim vadí, že byl mafián – jako by Kiska nebyl. Je to jen mocenská hra, morálku v tom nehledejte. Kiska žádnou nemá. A Za lidi je mrtvé – zasloužil sis, Andy, zasloužil,“ podotýká politik.

Na závěr svého komentáře Blaha přichází s varováním pro budoucí koaliční vládu.

„Chlapci, nějak se vám to rozpadá, a to jste ještě ani nezačali,“ napsal.