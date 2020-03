Policie zahájila trestní stíhání ve věci videí o pozemkových problémech exprezidenta Kisky

Slovenská policie zahájila dvě trestní stíhání v souvislosti s předvolebními videi, na kterých se objevuje exprezident a předseda strany Za lidi Andrej Kiska. Potvrdila to mluvčí prezídia Policejního sboru Denisa Bárdyová. Stíhání se týkají pomluvy a porušení důvěrnosti projevu.

„Můžeme potvrdit, že po doručení trestního oznámení a jeho doplnění oznamovatelům, začal vyšetřovatel policejního sboru v této věci 24. února trestní stíhání ve věci přečinu pomluvy a26. února trestní stíhání ve věci přečinu porušení důvěrnosti ústního projevu a jiného projevu osobní povahy," ozřejmila Bárdyová.

Doplnila, že další informace v této fázi vyšetřování nebudou k případu poskytovat.

Videokauza dva týdny před volbami

Od 13. února se na internetu objevila celkem tři videa, které mají dokazovat, že Kiska při koupi pozemků ve Velkém Slavkově věděl o tom, že je získává podvodně. Ve dvou z těchto videí vystupuje i samotný slovenský exprezident, který v nich mluví s popradským podnikatelem Michalem Šuligem.

Předmětem rozhovoru je prodej pozemků v obci Velký Slavkov. Přibližně před dvěma lety Slovensko napjatě sledovalo proces mezi Andrejem Kiskou a zubařem Jánem Francem o pozemky ve Velkém Slavkově. Poškozený Ján Franc čirou náhodou zjistil, že pozemky, o nichž byl přesvědčený, že jsou jeho, v devadesátých letech za velmi pochybných okolností získal Andrej Kiska. V roce 2016 napsal Kiskovi dopis, ve kterém uvedl, že pozemek, který nyní vlastní, patří jeho rodině. Následoval soudní proces, v němž nakonec prokázal své vlastnictví, a pokus o podvod z devadesátých let se v tomto případě nepodařilo dovést do konce.

Autor videí v úvodních titulcích slibuje, že bude v jejich zveřejňování pokračovat „před volbami i po volbách“.

Sám Kiska reagoval na poslední video prohlášením na sociální síti. Tvrdí, že je video sestříhané a vyplývá z něj i to, kdo se ho snažil do čeho „namočit“, a věří, že policie už má pachatele, který videa zveřejňuje, protože není tak těžké přijít na to, kdo je za tím.

Ohledně dvou předešlých zveřejněných videí tvrdí bývalý prezident to, že byly zveřejněny ze strany některého z poslanců za stranu Směr-SD. Toho měl vypátrat ve spolupráci s etickými hackery. Po zveřejnění druhého videa se Andrej Kiska obrátil na policii s žádostí, aby vyšetřila, kdo stojí za zveřejněním těchto videí a doufá i v součinnost společnosti Google.