„Jaká ostuda, když takový poloblázen z Trnavy je porazil?“ Hrnko promluvil o vítězství Matoviče nad Ficem a Pellegrinim

Slovenský poslanec a člen strany SNS Anton Hrnko na svých sociálních sítích připomněl Pellegrinimu a Ficovi klíčové slovenské přísloví. Slovensko je velmi nemocné, mohou za to média a zahraniční fondy, řekl.

„Motto: Matovič: Jen bych řekl Panu Petru Pellegrinimu a Robertu Ficovi, že jaká už to je hanba, když takový poloblázen z Trnavy je porazil?“ uvedl politik na začátku svého vyjádření na Facebooku o stavu slovenské společnosti a poukázal na to, že mezi slovenskými příslovími se nachází i přísloví: Dvakrát měř, jednou řež.

Podle slov Hrnka uplynulo již několik desítek let od slov Vladimíra Mináče, že Slováci jsou nemocný národ v nemocné zemi

„(Matovič – red.) mohl narazit i na vyjádření baťka V. Mináče z roku 1998, že jsme nemocným národem v nemocné zemi,“ napsal o vítězi voleb slovenský politik.

„Od toho výroku uplynulo již více než 30 let. Anamnéza se však nezlepšila, právě naopak. Postfaktický režim po roku 1989 nejen že neodstranil naši chorobu, ale díky mediokracii, převážně sponzorované ze zahraničí, se anamnéza soustavně jen prohlubovala. Roku 1992 nezvítězili ti praví, roku 1993 vznikl stát, který vlastníci médií nechtěli a ani s ním nepočítali,“ napsal Hrnko na svém Facebooku.

Podle jeho názoru došlo k likvidaci morálky a slovenští politici byli zloději.

„Postupně se likvidovala morálka. Všichni politici, kromě těch našich, byli zloději. Dzurindovsko-miklošovské rozkrádačky se tolerovaly, ačkoli (Vladimír – red.) Mečiar byl ve vztahu k těmto nekritizovatelným úplný amatér,“ napsal politik.

Následně si vzal na paškál Roberta Fica, z něhož se údajně udělalo monstrum.

„Potom přišel Fico a (…) udělala se z něho obluda, která požírá mladé novináře! To, že s tím neměl nic společného, to, že (kauza – red.) Gorila patřila největší modle demokracie M. Dzurindovi, nikoho netankovalo,“ myslí si politik SNS.

Podle jeho názoru mediální kampaň, kterou spustila liberální média, byla úspěšná jen částečně. „Dočasně vyřadila ze hry ty, kteří si představovali, že na Slovensku se má dělat politika ve prospěch občanů SR. Na smetišti ale zůstali i ti, pro které připravoval liberální tisk cestu k moci,“ prohlásil Anton Hrnko.

Slovensko, jak říká politik, nebylo schopné v posledních parlamentních volbách najít přijatelné východisko. Nové politiky, kteří volby vyhráli a budou směřovat do ministerských křesel, označil za šašky.

„Nemocná země, na jejíž dotváření se podílela naše takzvaná žurnalistika hlavního proudu, nemohla zrodit zdravé východisko. Ano, moci ve státě se ujímají šašci a mafiáni. Takže, pánové v bratislavské kavárně, toto byl váš cíl? Umíte udělat normální reflexi vašeho chování? Protože bez obnovení morálky tu žádná normální vláda nebude!“ uzavřel své vyjádření Anton Hrnko.

Kiska bude vyjednávat o koalici

Andrej Kiska a jeho strana Za lidi včera na tiskové konferenci oznámili, že budou jednat o koalici s vítězem slovenských voleb Igorem Matovičem.

„Jednomyslně jsme se rozhodli, že začneme oficiální jednání o vstupu do koalice,“ prohlásil včera Andrej Kiska a dodal: „Neznamená to, že půjdeme do koalice za každou cenu.“

Bývalý prezident Slovenska také poukázal na skutečnost, že v jeho očích mají některá ministerstva větší váhu, oproti ostatním. I tato otázka ale bude předmětem jednání.