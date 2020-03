„Oni se snad rozpadnou dříve, než se složí.“ Blaha možnou koalici označil za Matovičův gang

Hned na začátku příspěvku Blaha neskrývá svůj postoj k činnosti lídra strany vítězné strany OĽaNO Igora Matoviče, jehož cirkus, podle slov autora, pokračuje v plné parádě.

„Zatímco Peter Pellegrini řeší situaci kolem koronaviru, naši čtyři vládnoucí milionáři mají zábavu, Igorko vaří noky s Riškem, rozdělují si posty a miliony na uplácení novinářů. Komu je lepší?“ stojí v komentáři politika.

Pak svou kritiku poslanec adresoval i bývalému prezidentu Slovenské republiky.

„Kiska hned po včerejší večerní tiskovce prchl do Popradu. Igor zapomněl, že chlap celý život úřaduje jen tři dny v týdnu - úterý, středa a čtvrtek. Včera večer už nervózně přešlapoval,“ poznamenal Blaha.

Poté přišla řada na postupy zástupců stran SME-RODINA a Svoboda a solidarita.

„Čtyři dny do Kollárovců kopou jako do psů, až to dnes nakonec nevydržel poslanec jejich strany Martin Borguľa a naložil Sulíkovi - cituji: ‚Sulíkovi vytýkali jeho oponenti různé kauzy včetně kontaktů s M. Kočnerem nebo zvláštně nabytý pozemek od městské firmy, které šéfoval. Máme to teď já nebo Boris Kollár opět vytáhnout? Ne, my takové věci neděláme.‘ Perfektní,“ napsal Blaha.

Dodal, že je to přesně ten kouzelný způsob, jak nakopat koaličního partnera a vytáhnout na něj jeho nejodpornější kauzy a pak říct, že ne, my takové věci neděláme.

„Oni se snad rozpadnou dříve, než se složí,“ domnívá se autor komentáře.

Další bod Blahy je spojen s informací portálu Infosecurity.sk., podle kterého časopis Země a Věk má zájem o finanční podporu od státu pro investigativní novináře, kterou navrhuje předseda hnutí OĽaNO.

„Ještě teď ležím na zemi smíchy. Toto fakt vyšlo. Igore, tomuto se říká - šach, mat. Už dlouho z tebe neudělal někdo takového idiota - většinou to zvládáš úplně sám,“ vyslovil se k této záležitosti Blaha.

Závěrečný bod příspěvku autora je věnován problematice pojmů z oblasti politologie.

Zde Blaha poznamenal, že pokud se dohodnou čtyři normální politické strany, že budou vládnout, říká se tomu v politologii - koalice.

„Pokud se dohodnou čtyři pochybní milionáři, jejichž strany připomínají spíše eseróčkách a se kterými se spojují různé nechutné podvody, mafiánské styky a zločiny, tak se tomu říká - gang. Slovensku od roku 2020 nebude vládnout koalice, ale Matovičův gang,“ podotkl poslanec strany Směr-SD.