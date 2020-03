Weigl komentuje volby na Slovensku: Projekt přímého převzetí moci pokrokářskou levicí se nezdařil

Weigl ve svém komentáři na zmíněném portálu píše, že velmi častým obsahem komentářů k nedávným parlamentním volbám na Slovensku jsou výroky o debaklu progresivistické levice. Ty ale nejsou dle jeho mínění vždy úplně výstižné. Vysvětluje to tím, že i když to nemusí být na první pohled zřejmé, progresivistům do poslední chvíle voleb chyběl jen malý krůček k získání neomezené vlády nad Slovenskem.

„Za poslední rok zaznamenala progresivistická levice na Slovensku vítězství, která byla v celém regionu bezprecedentní. Nejdříve se jí v březnu 2019 masivní mediální manipulací a jejím skvělým načasováním podařilo získat pro svou kandidátku Zuzanu Čaputovou funkci hlavy státu a následně zvítězit ve volbách do Evropského parlamentu,“ připomněl s tím, že dané volby jsou velmi specifickou volební disciplínou a na SR se tradičně netěší velké pozornosti voličů.

„Stačilo proto vybrat nepříliš známou, příjemně vyhlížející osobu, ve vhodnou chvíli ji označit za černého koně či dokonce favorita voleb, hlasitě to v médiích propagovat a sněhová koule voličské podpory se začala rychle nabalovat a paní Čaputovou vynesla do prezidentského paláce,“ komentuje loňské prezidentské volby.

Chybná strategie?

Myslí si však, že i prezidentská volba se od parlamentních voleb velmi liší. Nejde ale o účast, nýbrž o to, že volba je dvoukolová a lidé ve druhém kole spíše vyjadřují to, koho ve funkci nechtějí.

Vzhledem k takovému úspěchu tak podle Weigla stratégové progresivistické levice stejnou taktiku použili i v případě parlamentních voleb. Jen s tím rozdílem, že si byli dobře vědomi rozdílné situace.

„Vzdálenost názorů, hodnot a životních stylů mezi pokrokářskou elitou hlavního města a životními postoji lidí v regionech je na Slovensku ještě řádově větší, než u nás. Nedělali si proto iluze, že by jejich hlavní koně – koalice Progresivné Slovensko/Spolu a strana bývalého prezidenta Kisky Za lidi – mohli vládnoucí stranu Směr porazit a získat většinu. Povzbuzeni minulými výsledky i odhady preferencí nepochybovali, že se do parlamentu dostanou. Proto kandidovali odděleně, protože v tom případě počítali s lepším výsledkem než v případě jednoho koaličního subjektu,“ vysvětluje svůj pohled na strategii.

Připomíná však, že pro vládnutí potřebovali potenciálního koaličního partnera - „dostatečně prázdného a tvárného, který by dodal hlasy z venkova, zatímco oni by se postarali o peníze, program budoucí vlády i kádry schopné převzít vedení státní administrativy“.

Vítězové a poražení

Volby ale dopadly jinak, než by si dotyční přáli.

„Volba padla na enfant terrible slovenské politiky Igora Matoviče a jeho hnutí OĽANO, prázdnou schránku bez členů a vážného programu, kteří se dekádu pohybovali na okraji slovenské politiky bez většího zájmu voličů. Ti byli pár týdnů před volbami náhle pokrokářskými médii označení za černého koně voleb, který měl odvést voliče jak Směru, tak Kotlebově straně. Mediální kolotoč se rozjel na plné obrátky,“ podotýká.

„Igor Matovič, těšící se před třemi měsíci pouhým 5 % preferencí, náhle docílil takového volebního úspěchu, který nikdo nečekal. S jednou věcí však nikdo nepočítal. Matovič nepřipravil o hlasy ani tak Fica či Kotlebu, ale hlavně progresivistické strany,“ míní s tím, že lídr OĽaNO vyhrál i v Bratislavě a na západním Slovensku.

A právě v tomto případě se podleukázalo, že jsou slovenští voliči vůči této manipulaci zcela bezbranní.

Koalice PS/Spolu tak nakonec nepřekonala 7% hranici potřebnou pro vstup do parlamentu. Bývalý prezident Andrej Kiska mezitím skončil z parlamentních stran na posledním místě s velmi slabým výsledkem.

„Připravovaný koaliční projekt tak selhal. Progresivisté na poslední chvíli a o malý krůček přišli o šanci určovat politiku vlády i její složení a nepřipravený Matovič zůstal sám s nesourodými náhradními partnery, kteří na něho zbyli. Projekt přímého převzetí moci pokrokářskou levicí se nezdařil, nikoliv proto, že by jej moudří voliči prohlédli, ale proto, že snaha protivládních médií vytáhnout do popředí Matoviče fakticky proběhla na úkor progresivistických stran, s čímž se nepočítalo,“ myslí si Weigl.

Vzhledem k tomu, jak dopadly volby, tak podle ekonoma Slovensko vstupuje do období nejistoty. „Nikdo nejásá, ani sám překvapený vítěz voleb. Směr zůstal silný a ti, co mu kopali jámu, do ní sami spadli. Nic se nezdaří podle plánu,“ píše v článku.

Parlamentní volby na Slovensku

V sobotu 29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 procenty hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %.

Dosavadní nejsilnější vládní strana Roberta Fica tak utrpěla porážku a míří do opozice. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala ve únorových parlamentních volbách 3,16 procenta platných hlasů.

Zmiňme také to, že poprvé od roku 1989 nebude mít ve slovenské sněmovně zastoupení početná maďarská menšina, a to strana Most-Híd.