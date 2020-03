Slovensko hlásí další případy nákazy koronavirem

Slovensko hlásí další případy nákazy novým typem koronaviru. Podle informací portálu tvnoviny.sk by se mělo jednat o 26letého zaměstnance firmy U.S. Steel v Košicích. Infikovaný pacient je nyní hospitalizován v Univerzitní nemocnici v Košicích.

Dosud bylo na Slovensku potvrzeno celkem pět případů nákazy novým virem. Pozitivní vzorek byl v neděli podvečer potvrzen u dvou osob. Jednalo se o ženy ve věku 47 a 58 let. U sedmačtyřicetileté ženy byla potvrzena pozitivní cestovatelská anamnéza, osmapadesátiletá žena se nakazila od příbuzných v rakouské obci Kittsee. Po neděli ale byly potvrzeny další dva případy.

„Můžeme v této chvíli potvrdit, že jednou z nakažených je řidička tramvaje našeho Dopravního podniku Bratislava. Chceme ujistit, že všichni kolegové, s nimiž přišla do kontaktu, jsou preventivně v karanténě, a vozy byly dezinfikovány. Zároveň můžeme potvrdit, že druhým potvrzeným případem je učitelka z mateřské školy v Ružinově. Městská část tuto školku zavřela a informovala rodiče o dalším postupu,“ uvádí město.

„Doporučujeme zaměstnancům dodržovat zásady správné hygieny, omezit osobní kontakt na pracovišti, také rušíme všechny osobní schůzky, návštěvy a pracovní cesty, pokud nejsou kriticky nezbytné. Rušíme školení, která nejsou vyžadována zákonem,“ uvedl s tím, že pro porady přednostně využívají telekonferenční spojení.

Muž z Košic měl pobývat ve Francii a hned po svém návratu zamířil do nemocnice. V práci tak po příjezdu domů nebyl. Košické ocelárny ale zatím nemají informace o tom, že by bylnově nakažen jejich zaměstnanec. TASR to v souvislosti s podezřením, o kterém informovala TV Markíza, uvedl mluvčí společnosti U. S. Steel Košice Ján Bača. Podle jeho slov pozorně sledují vývoj situace a instrukce regionálního úřadu veřejného zdravotnictví.

Zároveň se podle jeho slov připravují na další karanténní opatření jako je zrušení školení, vzdělávacích aktivit, rekondičních pobytů a povinných lékařských preventivních prohlídek. Dodal totiž, že v současnosti zatěžují nemocniční personál a zvyšují riziko přenosu možné infekce. „Při implementaci těchto opatření budeme žádat i o spolupráci příslušných orgánů, aby byla opatření v souladu s legislativou,“ doplnil Bača.

Další potvrzený případ podle portálu hlásí z města Martin. Ve fakultní nemocnici na Klinice infektologie a cestovní medicíny leží 34letá žena, která se podle informací vrátila z Prahy. Případ v Martine potvrdil i slovenský premiér Peter Pellegrini.

„Každý občan Slovenské republiky, který se bude vracet z Číny, Jižní Koreje, Itálie a Íránu bude muset podstoupit povinnou 14denní karanténu včetně příslušníků rodiny, s nimiž žije v domácnosti,“ uvedl Pellegrini.