Na Slovensku se rozdělují ministerstva. Matovič bude mít obranu, vnitro i zahraničí

Z informací zdroje vyplývá, že vítězné hnutí OĽaNO by mělo obsadit ministerstvo obrany, vnitra a zahraničních věcí. Hnutí Sme rodina by mělo rozhodnout o řediteli Slovenské informační služby. Strana SaS bude mít na starosti ministerstvo financí.

„O jménu šéfa diplomacie se ještě jedná. Jisté však je, že rozhodnutí je v rukou Matoviče. Vyplývá to z toho, na čem se dohodly všechny čtyři tábory,“ uvedl nejmenovaný zdroj.

Anonymní zdroj také doplnil, že Milan Krajniak ze Sme rodina, o kterém se spekulovalo jako o možném ministrovi obrany, tuto funkci nezíská, navíc nepovede ani Slovenskou informační službu. Podle zdroje obranu bude mít na starosti Jaroslav Naď (OĽaNO).

Co se týče ministerstev pro stranu Za lidi, tak Vladimír Ledecký by měl obsadit post ministra zemědělství a rozvoje venkova a Mária Kolíková by se měla stát šéfkou rezortu spravedlnosti.

Ale konečnou podobu vlády ukáží až nejbližší dny. Igor Matovič, který byl prezidentkou Čaputovou pověřen sestavením vlády, v pondělí uvedl, že s potenciálními partnery jsou již víceméně dohodnuti na složení nové vlády. O jednotlivých jménech však nepromluvil.

„Je toho domluveného hodně, jsme před finále,“ uvedl Matovič a dodal, že všechno, co v médiích o složení nové vlády proběhlo, není pravdivé. Naznačil, že se stále jedná o složení jednotlivých ministerstev.

Parlamentní volby na Slovensku

V sobotu 29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 procenty hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %.

Dosavadní nejsilnější vládní strana Roberta Fica tak utrpěla porážku a míří do opozice. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala ve únorových parlamentních volbách 3,16 procenta platných hlasů.

Zmiňme také to, že poprvé od roku 1989 nebude mít ve slovenské sněmovně zastoupení početná maďarská menšina, a to strana Most-Híd.