Politické dění na Slovensku: Kiska může skončit v politice, boj o předsedu parlamentu je v plném proudu

V úterý Richard Sulík, předseda politické strany Svoboda a Solidarita, jež získala v nedávných parlamentních volbách 6,22 % hlasů, v rozhovoru pro deník SME prohlásil, že zdravotní problémy, které má v současné době bývalý slovenský prezident Kiska, ho zřejmě mohou přinutit ukončit svou politickou činnost. Sdělil totiž, že se dokonce může stát, že nenastoupí do parlamentu, uvedl však, že tato informace zatím není potvrzena.

Proces vyjednávání ohledně sestavení nové vlády, který momentálně probíhá, řídí předseda OĽaNO Igor Matovič. Sulík uvedl, že v posledních dnech Matovič vyjednává s vedením budoucí koalice zvlášť, později by měla začít společná vyjednávání. Předseda SaS rovněž řekl, že proces vyjednávání probíhá docela rychle a v příjemné atmosféře.

Přerozdělování postů v parlamentu

Co se týče výsledků přerozdělování míst v nové vládě, ty by měly být zveřejněny již ve středu či ve čtvrtek. Podle slov slovenského politika existovala určitá nejistota ohledně funkce ministra financí. Sulík totiž od začátku dával najevo, že by chtěl stanout v čele tohoto resortu, zatímco Matovič byl přesvědčen, že ministerstvo financí by mělo připadnout straně, která zvítězila ve volbách. Včera deník Pravda informoval o tom, že SaS a OĽaNO se dohodly, že Sulíkova strana může obsadit resort financí.

Momentálně probíhají vyjednávání ohledně přerozdělování funkcí zástupců předsedy slovenského parlamentu. Informační agentura SITA sdělila, že funkci předsedy Národní rady by měl obsadit předseda politické strany SME RODINA Boris Kollár. Tři ze čtyř funkcí místopředsedů si mezi sebou rozdělí členové budoucí koalice. Čtvrtým místopředsedou slovenského parlamentu by měl být člen nejsilnější opoziční strany SMER-SD.

Politické hnutí OĽaNO chce na funkci místopředsedy Národní rady navrhnout poslance Jána Budaje. Poslanec za SaS Martin Klus, který momentálně zastává funkci místopředsedy, by měl podle uvedeného zdroje zůstat na své pozici. Co se týče další strany koalice Za ľudí, zatím není známo, koho v konečném důsledku navrhne na tuto pozici.