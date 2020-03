Život za jiných okolností: Na celém Slovensku již platí mimořádná situace

Pro lidi, kteří se vracejí z Itálie, Číny, Jižní Koreje a Íránu na Slovensko, platí kvůli onemocnění COVID-19 povinná domácí izolace. Za porušení karantény hrozí pokuty až do výše 1 650 eur.

Na základě mimořádné situace mohou vláda nebo státní orgány využít ustanovení zákona, které jinak nemohou využít.

Některá rozhodnutí budou podle premiéra Petera Pellegriniho řešit příkazy a nařízení, nikoliv správní řízení, které mohou mít dlouhý byrokratický průběh.

Vláda vyhlašuje a odvolává mimořádnou situaci podle zákona o civilní ochraně obyvatelstva a zákona o podpoře a rozvoji veřejného zdraví „pro ohrožené území nebo pro území, kde vznikla mimořádná událost, pokud rozsah ohroženého nebo postiženého území přesáhne územní obvod kraje“.

Živobytí za karantény

Stát může zároveň vynutit plnění dodávek od konkrétních firem, to znamená, firmy by měly být povinné dodat zboží, pokud ho mají. Týká se to dodávek zdravotnického materiálu.

Během mimořádné situace se nebude zasahovat do práv a svobod občanů, k tomu by došlo až při vyhlášení krizového stavu.

Pokyny na plošný odklad plánovaných operací vydané není.

„Nemocnice se mají připravit na to, jak zvládnout situaci, pokud by došlo k velkému nárůstu infikovaných novým koronavirem, kteří budou potřebovat intenzivní péči. Tehdy bude třeba reorganizovat plánované operace. Samozřejmě se to nemůže dotknout těch, které jsou nutné na záchranu života,“ prohlásil Pellegrini.

Distribuce roušek

Poznamenává se, že v případě distribuce respiračních roušek má první vlna směřovat infekční kliniky, dále do nemocnic a ambulancí praktických lékařů tak, aby byly k dispozici pro každého pacienta.

Roušky by měly být zároveň distribuovány i do zařízení pro seniory, rovněž pro příslušníky policie a pomáhající složky.

Členové vlády a předsedové ostatních ústředních orgánů státní správy mají přijmout opatření civilní ochrany obyvatelstva a provádět opatření pro řešení problémů ve své působnosti zaměřené na zamezení ohrožení života, zdraví, majetku, zmírnění následků mimořádné události a minimalizaci škod.

Rovněž se připomíná, že předseda vlády a ministryně vnitra Denisa Saková jsou zmocněni k řízení záchranných prací, na vydávání příkazů na záchranné práce a provádění opatření na řešení krizových situací.