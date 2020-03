„Budeme pracovat, jak se patří,“ vynadal Pellegrini Matovičovi. „Arogantní amatér,“ přišla odpověď

Po čtvrtečním zasedání krizového štábu Pellegrini zkritizoval lídra OĽaNO, který byl po parlamentních volbách pověřen sestavením vlády, a další politiky.

„Buď ať převezmou moc a řídí si to, a pokud tak neučiní, ať nás nechají na pokoji dělat si svou práci. Do poslední minuty na pozicích budeme pracovat tak, jak se patří,“ prohlásil premiér. Podle něj je Slovensko jen na začátku krize vyvolané koronavirem, a jeho zajímá jen to, jak to země zvládne.

Pellegrini tak zareagoval na vyjádření Matoviče vůči práci krizového štábu. Ten podle lídra OĽaNO nemá plán, jak postupovat v případě dalšího šíření COVID-19 v zemi. Podle něj chtěl na zasedání krizového štábu navrhnout, aby občané, kteří se vracejí ze zahraničí, dostávali SMS, že mají zůstat v karanténě.

„Žádný systém, jen ad hoc… nakonec mi ani neumožnil vystoupit a do zápisu žádat vypracování plánu, jak budeme jako země postupovat při různém stupni nemocnosti. Navíc nám neumožnil představit nic. Ani jedno řešení. Arogantní amatér,“ zaútočil na Pellegriniho lídr OĽaNO po odchodu ze zasedání krizového štábu.

„Nebudu se víc dívat mlčky na amatéry, kteří si myslí, že problém řeší slohovými pracemi zbožňujícími svou neunavnou ‚činnost‘ ve prospěch lidu (…) Amatérovi bylo přednější zajistit poslední kšefty pro vládnoucí mafii a na hrozbu související s koronou se vykašlal ... a teď dělá všechno pro to, jen aby vytvářel dojem, že něco jakože ‚řeší‘,“ napsal Matovič na Facebook.

Koronavirus na Slovensku a protiopatření

Podle aktuálních informací bylo na Slovensku potvrzeno 16 případů nakažení COVID-19, o posledních šesti nakažených informoval slovenský premiér ve čtvrtek.

V souvislosti se současnou situací bylo během zasedání krizového štábu Slovenska rozhodnuto uplatnit řadu opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. Mají být uzavřené všechna tří mezinárodní slovenská letiště a zavedená povinná dvoutýdenní karanténa pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v SR, kteří se vracejí ze zahraničí. Mimo jiné začínají platit dočasné kontroly hranic Slovenska se všemi sousedními státy kromě Polska, kde se dosud předpokládá průběžné monitorování. Slovenské úřady také uplatňují omezení mezinárodní a vnitrostátní vlakové i autobusové přepravy (s výjimkou dovozu a zásobování), zavírají veřejná místa jako bary, zábavní parky a kulturní zařízení, omezují provoz obchodních center, kde přes víkend bude možné nakoupit pouze potraviny, léky a drogerii.