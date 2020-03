"Lidé na mě koukali jako na blázna!" Chmelár apeloval na spoluobčany, aby nosili roušky

„Byl jsem si nakoupit potraviny a lidé se za mnou otáčeli jako za bláznem,“ napsal Eduard Chmelár o své návštěvě obchodu, kde, podle jeho slov byli pouze tři lidé v roušce. On byl jedním z nich. Politik připomíná, že nošení roušky sice stoprocentně nechrání, zato ale výrazně zabraňuje přenosu kapénkové infekce.

„Proto by ji (roušku – red.) měli nosit všichni, kteří chodí mezi lidi. Jsem rád, že to dnes zdůraznil i pan premiér (Peter) Pellegrini, ale možná by bylo lepší, kdyby si sám roušku demonstrativně nasadil. Zdá se, že lidé dnes potřebují takovéto vzory, aby z nich spadl ostych. Nosit roušku dnes není směšné, ani zahanbující. Je to projevem občanské odpovědnosti vůči lidem ve vašem okolí,“ myslí si Eduard Chmelár, jenž obratem dodal, že vhledem k inkubační době koronaviru není jasné, kdo je a není jeho nositelem.

Slovenský politik ve svém postu poukázal na rychle rostoucí počet nemocných.

„Roste to geometrickou řadou. Už to neumíme zastavit. Nikdo v Evropě to neumí. Můžeme to jen zpomalit. Opatření vlády ale nebudou účinná, pokud nebudou spolupracovat samotní občané. Dnes byly plné lyžařské svahy a učitelky (!) to zdůvodňovaly tím, že prý ať jsou děti na čerstvém vzduchu. Obludná nezodpovědnost! Tak se pak nedivte, že vláda od zítra zavírá lyžařská střediska,“ uvedl Chmelár.

Politik se táže, zdali musí přijít na Slovensko tvrdá ruka jako v Čínské lidové republice, aby lidé začali dodržovat základní návyky pro nerozšiřování nemoci.

„Musí tu nastoupit diktatura jako v Číně, aby se někteří lidé vzpamatovali a podařilo se nám nad tímto momentálně veřejným nepřítelem číslo 1 vyhrát?“ táže se politik.

Podle názoru Chmelára se jedná hlavně o to, jakou budou mít země výchozí pozici pro boj s virem.

„Pamatujte si: toto nebude trvat dva týdny. Svět se mění. A čím rychleji se přizpůsobíme novým podmínkám, tím lepší výchozí pozici budeme mít,“ uzavřel Eduard Chmelár své vyjádření na Facebooku.

Koronavirus na Slovensku

Podle stavu na čtvrtek večer má Slovensko 21 nakažených novým typem koronaviru. Během čtvrtka se v zemi potvrdila nákaza u 11 lidí.

V souvislosti s šířením koronaviru na Slovensku odkládá Univerzitní nemocnice Bratislava plánované operace. Výjimku tvoří pouze onkologické, život ohrožující stavy a porody.

Mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová rovněž informovala o tom, že hygienici posilnili call centra na svých regionálních úřadech veřejného zdravotnictví. Podle jejích slov funguje 36 telefonických linek, předtím fungovalo celkem devět.