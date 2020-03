Hrnko naložil Matovičovi. „Zábavný Igorko by se měl modlit. Budoucí vláda bude dělat divadlo.“

„To, co předvádí designovaný premiér vlády Slovenské republiky v souvislosti s koronavirem, je skutečně podivuhodné! Vůbec si neuvědomuje vážnost situace a nadále si myslí, že dělat divadlo a bavit lidi svými nejapnými floskulemi je to nejdůležitější, co má a může dělat,“ napsal Hrnko na Facebook.

„Zábavný Igorko by se měl modlit, aby se mu nepodařilo co nejdéle sestavit vládu, aby všechny rozhodující opatření související s nákazou (koronavirem COVID-19, pozn.) provedla ještě odstupující vláda. Neboť ta, co přijde, je tak schopna dělat divadlo, ale řešit věci je asi nad její schopnosti,“ dodal.

„Nejtěžší zkouška od války“

Ve čtvrtek Igor Matovič zkritizoval současnou slovenskou vládu za jednání v situaci šíření COVID-19 na Slovensku. Podle něj vláda není připravena na hrozbu a nemá plán, jak ve věci dále postupovat. Samotnou situaci s koronavirem na Slovensku považuje Matovič za vážnou.

„Čeká nás nejtěžší zkouška od války ... a přišel čas si sami sobě dokázat, že naše sounáležitost a odpovědnost vůči jiným je silnější než jakýkoliv nepřítel. Máme na to tuto zkoušku zvládnout,“ zní v pátečním příspěvku Matoviče na Facebooku.

Koronavir na Slovensku

Současně na Slovensku hlásí 21 nakažených novým koronavirem. V zemi již platí mimořádný stav a schválená preventivní opatření k zabránění šíření koronaviru. Jde o omezení mezinárodní a vnitrostátní přepravy, veřejných shromáždění či zavedení přísnější kontroly na hranicích.

Vítězství ve volbách

29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 % hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana současného premiéra Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala 3,16 % platných hlasů.

4. března slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověřila lídra OĽaNO k sestávaní nové vlády. Podle deníku Pravda bylo během jednání budoucích koaličních partnerů již rozhodnuto o klíčových postech.