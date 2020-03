Na Slovensku se dohodly strany na sestavení vlády

Co se týče resortu financí, ten připadne již zmíněnému OĽaNU. Lídr strany SaS Richard Sulík pak bude místopředsedou vlády pro ekonomiku a také ministr hospodářství.

Matovič však uvedl, že jednotlivá jména ministrů nebude konkretizovat, jelikož nejprve je chce představit slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Dodal, že se s ní chce setkat, co nejdříve to půjde – i během víkendu.

Podle jeho slov má právo hlava státu dozvědět se o nominacích jako první. Poté, co se k tomu vyjádří Čaputová, budou informovat veřejnost. Rovněž uvedl, že jednání urychlila také aktuální situace v souvislosti s výskytem nového koronaviru na Slovensku.

Učiněné ústupky

Co se týče ministerstev, tak zmínil, že jeho hnutí se vzdalo jednoho ministerstva ve prospěch SaS, liberálové pak obsadí tři resorty v nové vládě. „Dohodli jsme se, oni učinili ústupek, Boris Kollár učinil ústupek,“ sdělil k věci Sulík.

„Nejprve potřebujeme upokojit situaci, složit vládu,“ uvedl předseda strany Jsme rodina Boris Kollár.

Dodal, že kromě tří resortů dostane SaS také post předsedy parlamentního finančního výboru, v jehož čele bude poslanec SaS Marián Viskupič. Sulík je dle svých vlastních slov spokojen.

K situaci dodal, že k ústupkům se rozhodli z toho důvodu, aby mohli co nejdříve pomáhat lidem.

Místopředsedkyně strany Za lidi Veronika Remišová zmínila, že jednali o svých prioritách. Co se týče prosazených autorit, pak uvedla, že se jim to povedlo se dvěma. Dle jejích slov byla jednání náročná. Udělali však vše pro to, aby se dohodli rychle, konstruktivně a racionálně.

Připomeňme, že 4. března pověřila prezidentka Zuzana Čaputová předsedu hnutí OĽaNO Igora Matoviče sestavením vlády. On sám tehdy řekl, že jeho cílem je sestavení vlády s kvalifikovanou většinou. Následně dodal, že rád přivítá v budoucí koalici PS/SPOLU v případě, že se dostanou do parlamentu.

Parlamentní volby na Slovensku

V sobotu 29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 procenty hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %.

Dosavadní nejsilnější vládní strana Roberta Fica tak utrpěla porážku a míří do opozice. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala ve únorových parlamentních volbách 3,16 procenta platných hlasů.