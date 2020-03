Na co se nezapomíná. Před 75 lety Rudá armáda osvobodila Zvolen

Dnes připomínáme 75. výročí osvobození Zvolenu od nacistů Rudou armádou, a to vojsky 2. ukrajinského frontu, který do roku 1943 měl název Stepní front, jenž byl vytvořen v Kurské oblasti (SSSR, dnes území RF).

V roce 1944 bylo město jedním z center slovenského národního povstání. Zde na letišti Sliač (Tři Duby) přistál sovětský letoun s pomocí. 26. října 1944 bylo město okupováno německými jednotkami. 14. března 1945 bylo město osvobozeno silami 2. ukrajinského frontu společně s rumunskými vojsky během Bansko-Bystritské operace.

U příležitosti významného data Velvyslanectví Ruské federace ve Slovenské republice zveřejnilo blahopřání adresované především veteránům.

„Gratulujeme k 75. výročí osvobození Zvolenu od nacistických útočníků!

Věčná sláva hrdinům Rudé armády, 1. československého armádního sboru, partyzánům, účastníkům Slovenského národního povstání, bojovníkům rumunské divize a všem, kteří přiblížili naše společné Vítězství, získali v ostrém boji naši svobodu a budoucnost.

Vážení veteráni a obyvatelé města! U příležitosti tohoto svátku vám přejeme hodně zdraví, klidného nebe nad hlavou, štěstí a prosperity.

ZVOLEN

Město bylo osvobozeno 14. března 1945 vojsky 2. ukrajinského frontu během postupu k řece Hron: 40. armáda - 51. střelecký sbor (generálmajor Rumjancev Alexander Dmitrijevič) v tomto složení: 232. střelecká divize (plukovník Calaj Deonisij Semjonovič), část jednotek 240. střelecké divize (generálmajor Umanskij Terentij Fomič). 4. rumunská armáda - 21. rumunská pěší divize (brigádní generál Antonescu Petře).

Příkazem Nejvyššího velení byl udělen přívlastek ‚Zvolenský‘ následujícím vojenským útvarům: 84. střelecký pluk (podplukovník Venediktov Nikolaj Ivanovič), 521. střelecký pluk (podplukovník Bykovskij Dmitrij Alexandrovič), 797. střelecký pluk (podplukovník Alexandrovič Michail Francevič), 842. střelecký pluk (podplukovník Voronov Vjačeslav Ivanovič), 169. armádní záložní střelecký pluk (podplukovník Moskvič Pavel Timofejevič), 387. dělostřelecký pluk (podplukovník Litviněnko Vasilij Ivanovič), 100. inženýrský ženijního prapor (major Filonenko Piotr Jevdokimovič), 269. Jednotka ženijního praporu (major Sidorin Fiodor Romanovič), 491. jednotka liniového spojovacího praporu (major Bondarenko Andrej Vasiljevič), 648. jednotka spojovacího praporu (kapitán Doncel Jakov Ivanovič).

Vojskům, která se zúčastnila bojů za osvobození Zvolenu, bylo příkazem Nejvyššího velení ze dne 14. března 1945 vysloveno poděkování a v Moskvě bylo ze 124 děl vypáleno 12 dělostřeleckých salv.“

Na konci února jsme informovali o tom, že tisíce zahynulých ruských vojáků Rudé armády, kteří byli pohřbeni na vojenském hřbitově ve Zvolenu, konečně budou mít na hrobech svá jména.

Dosud na hřbitově byly jenom desky se jmény velitelů a nejvyšších důstojníků.

Kromě Ruské federace také i slovenská vláda vyčlenila na rekonstrukci 200 tisíc eur.

Na hřbitově jsou pohřbeni vojáci, kteří osvobozovali Bánskou Bystrici a byli původně pochováni tam na náměstí SNP.

Ruská strana by chtěla stihnout rekonstrukci do začátku května, kdy se ve Zvolenu připomene 75 let ukončení 2. světové války.