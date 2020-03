Slovensko připravilo 1,2 milionu eur na roušky. Němci jej však přeplatili

Statisíce roušek by mělo být na skladě Státních hmotných rezerv od minulého týdne. Hledá se však klíč, podle kterého se budou co nejefektivněji rozdávat. Informuje o tom portál hnonline.sk

„Od pondělí (16. 3.) začneme obezřetně distribuovat to množství roušek, které už máme,“ prohlásil premiér Peter Pellegrini v diskusním pořadu V politice na TA3.

Podotýká se, že se na skladech by měly objevit i respirátory s filtry FFP2.

Podle slov premiéra se bude řešit, jak zacházet s respirátory s filtry FFP3, protože ty musí dostat hlavně lidé na klinikách.

„Příští týden se to už bude zlepšovat,“ zdůraznil předseda slovenské vlády.

Dodal, že nemocnice v Banské Bystrici a Bratislavě průběžně kupují ochranné pomůcky, aby je měly k dispozici. Zároveň však přiznal, že o roušky je obrovská válka.

„My soupeříme s každou zemí na společném trhu,“ pronesl premiér.

Němci zaplatili rychleji

Pellegrini rovněž uvedl, že Slovensko už mělo zarezervované dva miliony roušek na Ukrajině. Podmínkou však podle premiéra byla platba v hotovosti.

„Už jsme připravovali hotovost 1,2 milionu eur v kufru, abychom sedli do vládního speciálu a jednoduše po ně šli. Přišel tam překupník z Německa, který to celé proplatil a koupil,“ přiblížil premiér.

Rovněž se poznamenává, že v pondělí začne testování na nový koronavirus i v nemocnicích v Košicích a Banské Bystrici.

Další kroky premiéra

Pellegrini potvrdil, že vláda se na svém nedělním mimořádném jednání bude zabývat i plánem, jak dostat lidi ze zahraničí zpět na Slovensko.

Vláda by měla také jednat o tom, zda omezí provoz restaurací pouze na polední čas, a zda zcela zavřou všechny pohostinství a hospody.

Kromě toho, budou ministři jednat i o tom, zda nepřistoupí k zavření dalších obchodních provozů. Občany SR premiér ujistil, že potraviny, drogerie i lékárny zůstanou otevřené.

V pondělí by měl Pellegrini vést jednání s výstavištěm Incheba, které se nachází v Bratislavě.

„Budeme potřebovat takové prostory na určitou koncentraci lidí v uzavřeném prostoru, bude-li třeba,“ podotkl s tím, že doufá, že k tomu nedojde.

Areál výstaviště by podle Pellegriniho mohl sloužit na mobilní testování lidí, kde lidé jednou bránou vejdou a druhou vyjdou. Výstaviště by mohlo rovněž sloužit i jako shromaždiště nemocných lidí, pokud by jejich nezvládali nemocnice.