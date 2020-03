Matovič říká, že lék proti koronaviru je

Lídr hnutí OĽaNO a designovaný slovenský premiér Igor Matovič nemá všechny informace ohledně situace s novým koronavirem na Slovensku. Uvedl to v relaci RTVS O 5 minut 12 a vyzval k hladkému přenosu moci.

Podle Matoviče situace s koronavirem na Slovensku je mimořádnou, ale dosud nemá všechny informace, kterými disponuje dosluhující vláda Petra Pellegriniho, a chce, aby se to změnilo.

„Musíme zajistit hladký přenos moci. Jako nová vláda máme připravený vlastní koronatým. Od Petra Pellegriniho očekávám, že už od zítra budu moci být na každém jednání vlády a krizového štábu,“ sdělil Matovič.

Nová vláda – tvrdší opatření?

Politik rovněž poznamenal, že nová slovenská vláda chce zavést tvrdé opatření vůči koronaviru, a příslušný plán již byl zaslán hlavnímu slovenskému hygienikovi. Jde například o absolutní izolaci lidí ve věku od 80 let. Dalšími kroky by se měly stát zákaz práce v továrnách bez roušek a také zákaz kamkoli bez roušky vstupovat. Matovič také vyzval své spoluobčany, aby vyráběli roušky v domácnosti, aby k tomu by mohly použít staré plachty.

„Lék proti koronaviru existuje. Je to odpovědnost, sounáležitost a solidarita,“ řekl.

Ekonomická pomoc

Zástupci budoucí vládní koalice Slovenska se mimo jiné shodli na tom, že je kvůli nouzovému stavu v zemi třeba zajistit pomoc podnikům a jejich zaměstnancům. Podle poslance OĽaNO Eduarda Hegera jedním z potřebných opatření je krizový finanční fond.

Místopředsedkyně Za lidi Veronika Remišová si také myslí, že je třeba prosazovat velké investice do podpory ekonomiky, za jeden z možných zdrojů financí považuje eurofondy.

Poskytnutí pomoci firmám podpořil i lídr SaS Richard Sulík. Ten však vyzval „hned všechno neškrtat“.

„My jsme zavázáni snižovat deficit o půl procenta ročně, k tomu však přičteme to, co stála tato krize. Toto pochopí i Evropská unie . Je třeba mít cit pro tu míru. Rozpočet je standardně stanoven a náklady na krizi se přičítají k deficitu, toto já považuji za korektní způsob,“ uvedl.

Lídr hnutí Jsme rodina Boris Kollár ze své strany upozornil na sociální aspekt krize. Uvedl, že vláda má podpořit lidi v jejich finanční situaci, a v této souvislosti jednat s bankami, zaměstnavateli, s daňovými úřady.

Nová čtyřkoalice

V sobotu lídr OĽaNO Marovič informoval, že po jednání s Richardem Sulíkem (SaS), Borisem Kollárem (Jsme rodina) a Veronikou Remišovou (Za lidi), se podařilo dohodnout na čtyřkoalici a rozdělení rezortů. Jména členů nové vlády nejsou dosud známá, podle Matoviče je v pondělí ohlásí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.