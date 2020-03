Chmelár o EU: Při nákaze COVID-19 totálně selhala. Z této krize se již nemusí vzpamatovat

Slovenský politik a lídr strany Socialisté.sk Eduard Chmelár se vyjádřil k aktuální situaci s koronavirem, který je označován názvem Covid-19. Okomentoval zejména to, jak se k dění postavila Evropská unie, protože ta podle něj totálně selhala.

Politik na svém účtu na Facebooku píše, že reakci Evropské unie na pandemii, kterou způsobil nový koronavirus, nelze nazvat jinak než totálně fiasko.

„Troufám si říci, že pro budoucnost tohoto seskupení je to ještě větší ohrožení než brexit. Ukázalo se totiž, že v rozhodující chvíli, kdy jde doslova o život, působí EU jako fiktivní organizace neschopná nejen jednat, ale i pravdivě informovat. Všechny kroky, které uskutečnila za poslední měsíc, působí jako výstupy ze zasedání sovětského politbyra,“ uvedl a dodal příklady.

EU zaspala

Chmelár píše, že 7. února ministři zdravotnictví posoudili aktuální stav v souvislosti s nákazou. O pár dní později, 13. února, ministři zdravotnictví vyzvali Evropskou komisi, aby pokračovala v koordinaci posuzování rizika. Následně 21. února vypukla skutečná krize, když v severní Itálii prudce vzrostl počet případů COVID-19. Zde politik poukazuje zejména na to, že EU i přes to všechno zareagovala až o týden později zasedáním ministrů pro konkurenceschopnost, které však zajímal pouze potenciální dopad vypuknutí nákazy na průmysl EU.

„Až 2. března Předsednictví Rady aktivovalo tzv. unijní mechanismus reakce na krizi (IPCR), což však v praxi neznamenalo nic jiného než organizaci kulatých stolů za účasti postižených členských států, Evropské komise, příslušných agentur EU, expertů atd.,“ uvádí Chmelár.

„Konstatovali, že reakce EU na vypuknutí krize prý byla velmi dobrá, situace se však změnila. Vydali proto příslib, že EU zajistí koordinovanou reakci na COVID-19. Dne 10. března se uskutečnila videokonference Evropské rady, od níž se očekávalo, že přijme konkrétní řešení. Namísto toho zazněly pouze všeobecné fráze,“ píše Chmelár.

Poté zmiňuje také to, že 4. března zasedala euroskupina, která se opět zajímala pouze o vliv nákazy na finanční trhy a ekonomiku. O dva dny později konečně ministři zdravotnictví zasedli a poprvé se shodli na tom, že ochrana veřejného zdraví je nejvyšší prioritou.

Šéf hnutí Socialisté.sk tak poukazuje na to, že nikdo z členů Evropské unie Itálii nepomohl. Nebyla jí poskytnuta ani lékařská pomoc, ani zásoby, nic. Místo EU to udělala Čína. „Jen dva dny po telefonickém rozhovoru italského ministra zahraničí s čínským premiérem dorazilo do Říma z Pekingu 31 tun zdravotnického materiálu, včetně vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranných pomůcek a léků,“ píše.

Německo a Francie zase pomoc vysloveně odmítly a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se zesměšnila výrokem, že pandemie je pro ni výzvou, pokud jí to členské státy dovolí. Šéf evropských liberálů Guy Verhofstadt se zase zmohl jen na impotentní řeči, že nepotřebujeme národní, ale evropský přístup pro záchranu životů a ekonomiky.

„Počkáme a uvidíme.“

Politik tak tvrdí, že Evropská unie zaujala postoj „počkáme a uvidíme“. Podle něj je takové jednání neskutečné a vypadá to, jako by ti lidé nic nechápali. Dokonce některé reakce na krizi přirovnal k soudruhovi Ďatlovovi ze seriálu Černobyl.

„V jakém světě žije Ursula von der Leyenová, která protestovala proti zavírání hranic, že ​​tím porušujeme pravidla EU, ale nic nenamítala proti tomu, že i zákaz vývozu zdravotnických potřeb, ke kterému přistoupil Berlín a Paříž, je v rozporu s jednotným evropským trhem? Jaké jsou její priority, když na jedné straně sice vytvořila svůj krizový štáb na boj s pandemií složený z některých eurokomisařů, ale ti se setkávají jen jednou za týden a v době vypuknutí krize v severní Itálii se soustředila na řešení problémů s migranty?“ ptá se.

Nejde jen o lacinou kritiku EU

Kvůli tomu všemu tak podle něj všechny ty řeči o evropských hodnotách, solidaritě a jednotě zní po těchto zkušenostech jako prázdné fráze. Koronavirus by se tak pro Evropskou unii mohl dle Chmelára stát tím, čím se stal Černobyl pro Sovětský svaz.

Šéf Socialisté.sk ale upozorňuje na to, že z jeho strany nejde jen o lacinou kritiku bruselských úředníků. Vysvětlil to tím, že Evropskou unii tvoříme my všichni a zejména členské státy.

„Pravdou je, že když se COVID-19 začal šířit v Itálii, Řím žádal EU o dodávky zdravotnické techniky. Evropská komise skutečně tuto výzvu postoupila státům. Nikdo však nezareagoval. Nikdo nic neposlal. Toto hanebné vzdání se odpovědnosti zachraňovala Čína,“ uvádí příklad.

Podobně prý v pátek evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová naléhala na členské státy EU, aby sdílely informace o opatřeních přijatých a plánovaných v jejich zemích. „Pomocí kanálů, které jsme vytvořili, nás informujte o všech potřebách, které máte, a o jakékoli dodatečné podpoře, kterou vám můžeme poskytnout,“ apelovala tehdy na evropské lídry s tím, že všichni budeme lépe chráněni, pokud budeme pracovat společně. To ale členské státy dle Chmelára neudělaly.

„Každý se v této krizi spoléhá pouze sám na sebe, Brusel z toho úplně vypustili. A my nyní můžeme analyzovat, proč tomu tak je, faktem však zůstává, že toto je téměř smrtelné oslabení akceschopnosti EU, které nezůstane bez následků. Evropská unie zkrátka nefunguje, nikdo se na ni neobrací. A když budeme na konci počítat škody, z této krize se již nemusí vzpamatovat,“ uzavřel věc Chmelár.