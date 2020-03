Kuciak měl pravdu. Kočnera obvinili v kauze Technopol

Kuciak měl pravdu

Vypadá to, že slovenský novinář Ján Kuciak měl pravdu, když psal o Kočnerově skupince v Technopole. Podle zjištění daného portálu totiž vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) vznesl proti Mariánovi Kočnerovi minulý pátek, 13. března, obvinění v kauze Technopol.

Kočner už je nepravomocně odsouzen na 19 let vězení v kauze televizních směnek za 69 milionů eur. Figuruje ale i v dalších kauzách a aktuálně čeká na trest za objednávku vraždy Jána Kuciaka. Je obviněn také v kauze uplácení několika bratislavských soudců.

Další obvinění v souvislosti s Technopolem ale přibylo také Jozefovi Dučákovi staršímu, který působil jako předseda představenstva společnosti.

Tyto informace potvrdil i mluvčí Policejního prezidia Michal Slivka: „Vyšetřovatel národní kriminální agentury v pátek 13. března 2020 obvinil z obzvlášť závažného zločinu porušování povinnosti při správě cizího majetku osoby J. D. a M. K.“

Kočner přiznal svůj podíl na nepřátelském převzetí milionové firmy přímo do očí dlouholetému šéfovi Technopolu Pávlovi Pávkovi, a to v prosinci 2016. „On řekl, že to celé zorganizoval, řekl mi, kdo je kupující, pro koho to dělá a absolutně otevřeně řekl, že to je celé jeho dílo,“ vyjádřil se k věci Pável Pávek.

Při konfrontaci ohledně kauzy Technopol ale Kočner v minulosti uváděl, že se jedná o „schizoidní“ výmysly a svůj podíl na ovládnutí firmy popíral. Z komunikace přes aplikaci Threema ale vyplývá, že měl Kočner celou akci zorganizovat, jak tvrdí i Pávek. Jako organizátor je tak Kočner i v kauze obviněn.

Kauza Technopol

Ján Kuciak otevřel případ týkající se lidí propojených na vazebně stíhaného podnikatele. V šifrované komunikaci, kterou se policii podařilo prolomit, se Kočner, obviněný podnikatel a Norbert Bödör mají bavit i o vyšetřovateli, který nebude déle v práci, aby se vyšetřování zbrzdilo, respektive protáhlo. Právě zde má být řeč o dosavadním šéfovi týmu Technopol.

V kauze Technopol, ve které skupina lidí kolem Mariána Kočnera připravila původní vlastníky o známý bratislavský věžák, je obviněno několik osob i jedna firma.

Figuruje mezi nimi i advokát Andrej Šabík, kterého policie podezírá, že z vazby vynášel Kočnerovy motáky. Skupina lidí spojovaná přes Kočnera měla ovládnout Technopol přes ukradené akcie a fingovanou valnou hromadu. Takto měli získat majetek v hodnotě asi 20 milionů eur.