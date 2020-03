Pellegrini: Nakazit se může necelých 40 % obyvatelstva. Aktuálně má Slovensko 72 případů nákazy koronavirem

O výsledcích této analýzy se v pondělí po zasedání slovenského krizového štábu zmínil premiér Pellegrini na tiskové konferenci. 40% podíl politik označil za dobrý, jelikož v některých jiných státech hrozí, že se koronavirusem nakazí až 80 procent obyvatel.

Podle informací odborníků by epidemie koronavirusu měla vrcholit 60. den po identifikaci prvního případu. Což v Česku a na Slovensku vychází na přelom dubna a květnu. Tato úroveň by následně měla trvat 15-20 dnů. Následně by po 80 dnech měl začít pokles počtu nakažených, při nejhorším se podle Pellegriniho může nakazit až 40 tisíc lidí.

Premiér Pellegrini také na tiskové konferenci uvedl, že by nerad přistoupil k opatření jako v ČR, kde už se na Olomoucku zavírají obce. Informoval, že Slovensko má obdržet tisíc kusů ochranných pomůcek z Turecka.

Peter Pellegrini včera také informoval o situaci na Slovensku na svém Facebooku, občanům připomněl opatření, která je nutné dodržovat.

„Na Slovensku nadále platí nouzový stav. Na Slovensku máme do této chvíle potvrzených už 72 pacientů s nemocí COVID-19. Nadále platí nouzový stav a v platnosti zůstávají všechna opatření, která byla dodnes přijata. Některá byla mírně modifikována. Výjimky dostávají čistírny oděvů a prádelny, protože mnohá zařízení, včetně nemocnic, jsou na ně odkázané. Taxislužby mohou také fungovat, ale nesmí rozvážet lidi, mohou pouze převážet zboží a vykonávat donášku nákupů. Fungovat také budou pneuservisy, autoservisy a odtahové služby. Jestli si to situace vyžádá, vláda omezí pohyb lidí ještě výrazněji. Zatím je to v rovině doporučení,“ napsal včera Pellegrini na Facebooku.

Karanténa v Česku

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří vzít pod kontrolu. Celkem má Česká republika 383 případů. Premiér Andrej Babiš na nedělní večerní tiskové konferenci po jednání vlády proto oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě. Stalo se tak několik dní po vyhlášení nouzového stavu.

Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.