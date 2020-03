Kiska se vzdává mandátu, v novém parlamentu neusedne

Remišová se nevyjádřila, proč se její šéf takto rozhodl. Uvedla pouze, že své rozhodnutí později vysvětlí sám Kiska. Minulé pondělí exprezident oznámil, že ho stále trápí problémy se srdcem.

V říjnu se Kiska podrobil operaci srdce. Příčinou byla arytmie, kterou, jak sdělil, má v rodině. Ačkoli se o operaci zmiňoval jako o preventivním zákroku, v březnu na Facebooku napsal, že mu srdce nefunguje, jak by mělo. Z tohoto důvodu se neúčastnil vyjednávání o sestavení nové vlády. Zastupovala ho místopředsedkyně Veronika Remišová a místopředseda Roman Krpelan, který dříve působil jako Kiskův poradce.

Kiskovým náhradníkem v parlamentu by měl být jeho dlouhodobý spolupracovník Tomáš Lehotský, jenž kandidoval z dvanáctého místa kandidátní listiny a skončil na třináctém místě.

Ostatně poté, co Kiska ohlásil své srdeční problémy, někteří politici z rodící se koalice s ním již nepočítali.

Předseda SaS Richard Sulík dříve naznačoval, že Kiska se po volebním výsledku z politiky zcela stáhne. Strana Za lidi jenom těsně překročila pětiprocentní hranici pro vstup do Národní rady a podle Sulíka tak nenaplnila jeho očekávání.

„Myslím si, že nebyly naplněny jeho osobní očekávání se stranou,“ řekl minulý týden v online debatě Denníku N. „Nechtěl být ani ve vládě a jeho celkový přístup nebyl takový, že ve velkém stylu a do toho,“ míní Sulík. Svůj názor zopakoval i v úterý. „Pokud se vzdá, mě to nepřekvapí.“

Analytici na Slovensku poukazují, že se strana Za lidi formovala právě kolem bývalého prezidenta, který ji držel pohromadě. Svou politikou dokázal vyvažovat různé názorové proudy. Pokud by Kisku v čele strany vystřídala Remišová, jež je výrazněji konzervativněji motivována, byl by to výrazný posun pro stranu. Řada jejích členů, by ji proto mohla opustit.

V pátek 13. března šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič oznámil, že vznikne nová vláda, kterou budou tvořit čtyři strany: OĽaNO, Sme rodina, Svoboda a Solidarita (SaS) a Za lidi. Nová koalice obsadí ve 150členné sněmovně 95 křesel. což ji dává ústavní většinu.

V pátek dosavadní vláda premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD) podá demisi. V tento den se bude konat ustavující schůze Národní rady. Nový kabinet nastoupí v sobotu.