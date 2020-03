Covid-19 na Slovensku v číslech. Již 105 případů. Za 3 měsíce se může nakazit 10 % obyvatelstva, varují vědci

Slovensko už druhý týden bojuje s nákazou novým typem koronaviru. Počet infikovaných koronavirem se zvýšil na 105. Oznámil to premiér Peter Pellegrini. Ze všech testovaných bylo 1 886 negativních.

V boji proti šíření koronaviru slovenská vláda v neděli vyhlásila stav nouze pro státní nemocnice. A podle nových studii, bod, kdy kapacity slovenských nemocnic v intenzivní péči dosáhnou svého vrcholu, má být 60. den od 15. března. Vyplývá to z analýzy Institutu zdravotní politiky, který přichází s různými matematickými modely. Ty předpovídají i to, jak by se hypoteticky mohl šířit koronavirus dále.

Analýza vychází ze simulace přenosu nového koronaviru po Slovensku na základě migračních toků mezi slovenskými obcemi podle modelu na základě článku z časopisu Nature. Druhou verzi modelu připraví IZP 23. března s aktualizovanými údaji.

Italskému scénáři se podařilo vyhnout díky včasným opatřením

Výsledky potvrzují, že opatření vlády, se kterými přišla v posledních dnech, pomohla výraznou měrou k tomu, že se virus šíří podstatně pomaleji.

V případě absence opatření by Slovensko očekávalo již 26. den od 15. března více než dva miliony nakažených Slováků. IZP tak hodnotí stávající opatření jako pozitivní, odmítá komentovat, zda v nich doporučuje pokračovat následující týdny až měsíce. Model s tím počítá.

Je to jen začátek

Bude v nemocnicích dostatek místa?

Odborníci navíc upozorňují, že vrchol, nebo tzv. amplituda nákazy, ještě nenastal. Podle informací by epidemie koronaviru měla vrcholit 60. den po identifikaci prvního případu. Což v Česku a na Slovensku vychází na přelom dubna a května. Tato úroveň by následně měla trvat 15-20 dnů. Následně by po 80 dnech měl začít pokles počtu nakažených.

Podle ředitele IZP Martina Smatany jsou tedy dva měsíce na aplikování opatření na problémové části populace nebo případné zajištění dodatečné přístrojové techniky.

V případě, že bude 537 391 nakažených, očekává se, že v 100. den od 15. března bude mít symptomy 322 435 z nich.

„Pokud počítáme současnou věkovou distribuci, tak bude 7,43 procenta symptomatických pacientů vyžadovat hospitalizaci,“ uvádí studie.

Počítá s tím, že z nich bude zase 13,75 procenta potřebovat akutní péči.