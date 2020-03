První oběť koronaviru na Slovensku? Zemřela starší žena, u které byla potvrzena nákaza

Podle slovenského předsedy vlády však zatím nelze říci, že úmrtí bylo způsobeno koronavirem, protože žena trpěla několika závažnými zdravotními potížemi, včetně kardiovaskulárních. „To dokážeme určit až po pitvě,“ upřesnil Pellegrini.

Pellegrini také zkritizoval přístup premiérů ze západu Evropské unie k současné pandemii. Podle něj totiž řeší především ekonomiku, nikoli lidi.

Slovenský premiér má kolem čtvrté hodiny odpoledne ohlásit další výsledky. Z celkového počtu nakažených je 35 pacientů hospitalizováno, přičemž stav některých z nich je vážný.

Pellegrini také uvedl, že počet případů poroste kvůli masivnímu testování, které v současné době probíhá vzhledem k rozšíření míst, které testují vzorky. „Věřím, že nepůjde o extrémní nárůst," dodal.

Slovensko už druhý týden bojuje s nákazou novým typem koronaviru. Počet infikovaných koronavirem se zvýšil na 105. Ze všech testovaných bylo 1 886 negativních. V boji proti šíření koronaviru slovenská vláda v neděli vyhlásila stav nouze pro státní nemocnice.

Pravděpodobné scénáře vývinu pandemie

Podle nových studii, bod, kdy kapacity slovenských nemocnic v intenzivní péči dosáhnou svého vrcholu, má být 60. den od 15. března. Vyplývá to z analýzy Institutu zdravotní politiky, který přichází s různými matematickými modely. Ty předpovídají i to, jak by se hypoteticky mohl šířit koronavirus dále.

Analýza vychází ze simulace přenosu nového koronaviru po Slovensku na základě migračních toků mezi slovenskými obcemi podle modelu na základě článku z časopisu Nature. Druhou verzi modelu připraví IZP 23. března s aktualizovanými údaji.

Výsledky potvrzují, že opatření vlády, se kterými přišla v posledních dnech, pomohla výraznou měrou k tomu, že se virus šíří podstatně pomaleji.

V případě absence opatření by Slovensko očekávalo již 26. den od 15. března více než dva miliony nakažených Slováků. IZP tak hodnotí stávající opatření jako pozitivní, odmítá komentovat, zda v nich doporučuje pokračovat následující týdny až měsíce. Model s tím počítá.

Odborníci navíc upozorňují, že vrchol, nebo tzv. amplituda nákazy, ještě nenastal. Podle informací by epidemie koronaviru měla vrcholit 60. den po identifikaci prvního případu. Což v Česku a na Slovensku vychází na přelom dubna a května. Tato úroveň by následně měla trvat 15-20 dnů. Následně by po 80 dnech měl začít pokles počtu nakažených.