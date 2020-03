Koronavirus na Slovensku: EU sklízí kritiku, Čína zase chválu

Europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová ve středu večer zveřejnila na svém Facebooku video, ve kterém přináší řádu kritických poznámek ke způsobu jednání evropských institucí a jejích lídrů při řešení situace kolem koronaviru. Všímá si hlavně nesystémovosti a nekonzistentnosti realizovaných opatření v rámci Evropské unie, což potenciálně ohrožuje bezpečnost občanů. Prohlášení šéfky EK Ursuly von der Leyenové vyzývající k zastavení uzavírání vnitřních hranic považuje Nicholosonová v tomto ohledu za zásadní nepochopení bezpečnostních zájmů členských států.

Striktně omezující opatření přijímaná Belgií poměrně pomalým tempem, podobně jako i její doposud otevřené hranice s Nizozemskem, jež si zvolilo britský postup „kolektivní imunity“, se Nicholosonové jeví jako velmi zvláštní či dokonce nezodpovědné vnímaní současné situace, které svědčí o selhání evropských institucí zajistit proklamovanou evropskou sjednocenost.

„To znamená, že na jedné straně byly členské státy jako je Slovensko, které k tomu od začátku přistoupily velmi zodpovědně a na druhou stranu jsou země jako Nizozemsko, které se do dnešního dne neprobudily a jednoduše nepřistupují k těm restriktivním opatřením. Takže, já z mého pohledu, to považuji za naprosté selhání především EK, ale i jiných evropský institucí, třeba Evropského parlamentu, který například donedávna hovořil o tom, že musíme jednat, protože musíme lidem ukázat, že netřeba šířit paniku,“ uvedla Nicholosnová ve svém Facebooku.

Zatímco se Nicholosnová pohoršuje nad tímto „laxním přístupem“ evropských institucí a nevzdává se naděje na větší integraci EU v budoucích krizových situacích, Čínská lidová republika současně projevuje významnou solidaritu se státy Evropské unie v boji proti koronaviru. Toho si všímá ministr zahraničí evropských záležitostí v demisi Miroslav Lajčák. Slovenský politik ve video rozhovoru pro deník Pravda, který byl zveřejněn ve středu, zdůrazňuje, že nabídka aktuální pomoci paradoxně přichází ze zemí mimo Západ, s nimiž nebyla diplomatická komunikace v poslední době dostatečně rozvíjena. Podle něj si „opravdu velké uznání“ zaslouží hlavně Čína, a to minimálně z toho důvodu, že je ochotna podělit se o svůj zdravotnický materiál se Evropou.

„Čína pomáhá Itálii, pomáhá Srbsku, pomáhá nám. Čína nám vlastně nabídla dodávku zdravotnického materiálu. V této nótě uvedla, že pomáhá vzhledem k dobrým vztahům mezi našimi zeměmi... Takže tohle jsou chvíle, kdy investujete do dobrých vztahů, a pak se vám investice vrací,“ poznamenává Lajčák.

Čínská pomoc Česku

Aktivní spolupráce se rozvinula také mezi Českem a Čínou, a to v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy společně s ostatními resorty zahájilo letecký most s Čínou, který má podle ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka zajistit stabilní dodávku ochranných pomůcek a rychlotestů. Podle českého europoslance Jana Zahradila tak konečně vychází najevo insolventnost přetrvávajících ideologických neshod.

„Nikde jinde se ty věci v tak masovém množství totiž objednat nedají. A protože víme, jak to v Číně chodí, radil bych teď tu ideologickou válku s Čínou fakt utlumit. Ti, co ji v minulých měsících s takovou úporností pěstovali, teď zjevně umí dovézt do ČR leda velké kulové,“ řekl Zahradil.