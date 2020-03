Na Slovensku složili slib poslanci v rouškách a rukavicích. Předsedou slovenského parlamentu se stal Boris Kollár

Na sousedním Slovensku skončil parlament ve starém složení. Šéfa starého uskupení Andreje Danka čekala poslední povinnost, a to vést ustanovující schůzi nové parlamentní garnitury. Novým předsedou Národní rady se stal Boris Kollár.

V souvislosti s postupujícím šířením onemocnění Covid-19 byla ustanovena přísná opatření i na této události. Na začátku zazněla slovenská státní hymna, Danko oslovil poslance naposled. Předtím, než budou poslanci skládat samotný slib, mají ještě jednu povinnost – dezinfekci rukou.

Jako první složil slib Martin Klus ze strany SaS. Co se týče strany Za Lidi, ta navrhne na post místopředsedy Národní rady SR Juraje Šeligu. On sám svou kandidaturu potvrdil při příchodu na ustanovující schůzi parlamentu.

Poslanec Ľuboš Blaha ze strany Směr-SD bude kandidátem na předsedu Výboru pro lidská práva. Richard Sulík za SaS ovšem sdělil, že jeho klub tuto nominaci nepodpoří. Stejně tak učiní i lídr OĽaNO a budoucí premiér Igor Matovič. V reakci na to řekl Blaha, že pokud nová koalice jeho nominaci nepodpoří, bude to „totalitní válec“.

Dodržování opatření

Stojí za zmínku, že někteří poslanci si při podpisu skládali roušku, někteří byli při dodržování opatření důslednější. Někteří poslanci se události nemohli zúčastnit, jedním z nich byl například Andrej Stančík za OĽaNO, který se nachází ve 14denní karanténě poté, co se vrátil ze zahraničí.

Ještě současný premiér Peter Pellegrini podá dnes večer demisi k rukám prezidentky Zuzany Čaputové.

Připomeňme, že poslaneckého mandátu se vzdal bývalý slovenský prezident a lídr strany Za lidi Andrej Kiska. Místo něj si mandát poslance převzal Tomáš Lehotský. Mandátu se vzdali také Juraj Droba a Lucia Ďuriš Nicholsonová za SaS. Místo nich nastoupí Jarmila Halgašová a Karol Galek. Ze strany ĽSNS se vzdala mandátu poslanknyě i Danica Mikovčáková – její místo převzal Miroslav Suja. Předsedkyní Mandátového a imunitního výboru se stala poslankyně OĽaNO Anna Andrejuvová.

Nakládání s mocí je složité

Z úst Andreje Danka zaznělo několik vět k novému vedení parlamentu. Popřál mu, aby se mu dařilo v práci a také se dokázalo soustředit na zákony, které řeší problémy lidí. Vyjádřil také podporu těm, kteří nyní bojují s koronavirem.

„Slovensko čekají těžké měsíce, ale věřím tomu, že Slováci to zvládnou. Nadešel čas, kdy opozice, která nás čtyři roky kritizovala, dnes přebírá moc. Hodnotit nás můžete za čtyři roky, kdy budete porovnávat naši vládu s jejich vládou. Nakládat s mocí je velmi složité a já jim přeji, aby to zvládli. Politika totiž musí být o řešení problémů,“ dodal.

Zmiňme ještě fakt, že nová vláda by mohla zasednout ještě v sobotu po svém jmenování a poté, co převezme úřad vlády lídr OĽaNO a nový předseda vlády. V tom stejném dnu by mohl zasednout i krizový štáb.

Nový předseda Národní rady

Uvádí se, že strana Směr-SD nebude volit lídra strany Jsme rodina Borise Kollára za předsedu Národní strany Slovenska. Podle Roberta Fica, který toto oznámil, představuje Kollár bezpečnostní riziko. Boris Kollár se však předsedou Národní strany stal, jelikož za něj hlasovalo 106 poslanců.

Andrej Danko odevzdal Kollárovi vedení schůze a popřál mu vše dobré. Poté začal Kollár jako nový předseda parlemtnu proslovem. V něm se zaměřil především na těžkou situaci v souvislosti s koronavirem.

„Čelíme ohrožení, jaké jsme nezažili od druhé světové války. Lidé očekávají jasné a rázné skutky a hlavně změnu, která byla ústředním tématem voleb. Co si pod ní představovali? Aby konečně přišla vláda, která se bude dívat na obyčejné lidi, ne na oligarchy v pozadí. Je velmi důležité, aby se v těchto těžkých časech opozice a koalice spojily. Pokud to neustojíme, na Slovensku se bude těžko žít. Jsem přesvědčen, že společnými silami to dokážeme. Potřebujeme set zákonů, který pomůže lidem. Mají strach v tváři,“ sdělil.

Kollár rovněž poděkoval končící vládě Petera Pellegriniho za to, co již učinila v boji proti koronaviru. Kromě toho děkoval i lékařům a prodavačkám a všem, kteří zabezpečují chod státu, a to včetně policistů a vojáků. „Zodpovědnost, disciplína a spolupatřičnost jsou nejlepším lékem na koronavirus. Prosím všechny lidi na Slovensku, abychom se spojili a tyto ctnosti naplnili,“ dodal.

Nová vláda na Slovensku

Předseda OĽaNO Igor Matovič představil složení nové vlády již dříve. Prezidentka Zuzana Čaputová také oznámila, že akceptuje všechna navržená jména.

OĽaNO získá v nové vládě sedm křesel. Ministrem financí bude Eduard Heger, ministrem vnitra Roman Mikulec, ministrem zdravotnictví Marek Krajčí, ministrem obrany Jaroslav Naď, resort zemědělství povede Ján Mičovský, ministerstvo životního prostředí Ján Budaj a ministryní kultury se stane Natália Milanová.

Hnutí Jsme rodina získá tři resorty. Ministrem práce, sociálních věcí a rodiny bude Milan Krajniak, ministrem dopravy a výstavby Andrej Doležal a místopředsedou vlády pro legislativu a strategické plánování bude Štefan Holý. Předseda hnutí Boris Kollár je kandidátem na předsedu Národní rady SR.

Tři ministerstva bude řídit SaS. Ministrem školství bude Branislav Gröhling, ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí bude Ivan Korčok a ministrem hospodářství předseda SaS Richard Sulík, který bude zároveň prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku.

Strana Za lidi získá dva resorty, ministryní spravedlnosti bude Mária Kolíková a místopředsedkyní vlády a ministryní pro investice a regionální rozvoj Veronika Remišová. Pod tento resort se podle Matoviče postupně přesune celá organizace a koordinace čerpání eurofondů, má to být transformace současného Úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci.

Nový kabinet jmenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu 21. března.